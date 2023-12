BAJKOVITA ČAROLIJA U DOMU ZDRAVKA ČOLIĆA! Ćerka Una podelila novogodišnju DEKORACIJU, kadrovi ostavljaju bez daha: Zimska idila

Poznati pevač Zdravko Čolić već godinama sa suprugom Aleksandrom i naslednicama Unom i Larom živi u vili na Košutnjaku, ali svoju privatnost strogo čuva, te se o njihovom domu vrlo malo zna.

Kako je njegova starija ćerka sve popularnija na društvenim mrežama, moguće je videti po neki kutak njihove kuće. Ovog puta, Una je slikala novogodišnju jelku i dekoraciju u domu Čolića i sve oduševila prazničnom atmosferom koja vlada.

Inače, Una je nedavno proslavila 19. rođendan i tom prilikom na Instagramu objavila vrlo zavodljivu fotografiju.

Podsetimo, Zdravko izbegava da govori o ćerkama, ali je jednom prilikom prokomentarisao njihov odnos.

- Mi imamo jedno poštovanje, koje se gubi u današnjem savremenom društvu, tehnologija koja uzima maha, teško je kontrolisati. Ono što sam poneo od kuće, je poštovanje, čast i obraz i voleo bih da i one to isto smatraju i najvažnije je da nije sve u parama i bogatstvu, ali da postoji valjanost i da je neko vredan, to je najbitnije da imaju u životu. Sutra će morati same da žive svoj život i da rade, a ne da se oslanjaju na drugog, što je danas moguće. Poštenje i odnos prema životu, to je najvažnije. Ali opet čovek ne zna kako će ići u životu, to je sve u Božjim rukama. Svi bi voleli da su sretne i zadovoljne, ali život je nepredvidiv. Jedan rad, jedna disciplina uma, koje neke stvari stavljaju na mesto, ali teško je danas to dobiti kod nove generacije, ali postoje ljudi koji to mogu, videćemo - izjavio je Čolić.

