OVDE JE ČOLA ŽIVEO U ZAGREBU! Napustio estradu i zarađivao lovu od BIZNISA! Susedi otkrivaju tajne: Cure su se samo smenjivale...

Zdravko Čolić je u jeku popularnosti, sredinom osamdesetih godina prošlog veka, rešio da kaže zbogom estradi i da se okrene privatnom biznisu, koji nije imao veze s muzikom.

Legendarni pevač je 1985. godine promenio i adresu stanovanja. Iz rodnog Sarajeva preselio se u Zagreb, gde je živeo sve do 1989. U tom periodu, Čolić se bavio proizvodnjom iz oblasti telefonije. Ovaj biznis se pokazao kao vrlo unosan, a on kao odličan preduzetnik. Pevač je obavljao funkciju menadžera, a i sam je u ovaj biznis uložio poveću svotu novca, što je jednom davno i priznao.

Naša ekipa, koja je boravila u glavnom gradu Hrvatske, uspela je da pronađe kraj grada u kom je Čola živeo te četiri godine. Tamo smo zatekli njegovu bivšu komšinicu, jednu od retkih osoba koja se seća ovog perioda iz pevačevog života, o kom se ne zna skoro ništa.

- Ja sam možda i jedina koja je živa pa mogu da vam ispričam taj deo iz biografije naše legende Čole. On je ovde živeo četiri godine. Tad je bio u jeku popularnosti i svi su ga obožavali. Malo pre nego što je došao ovde, izdao je onu ploču na kojoj su bile pesme "Ti si mi u krvi" i "Ruška". To je cela Juga pevala. Bio je omiljen ovde u kraju. Svi smo bili pomalo ljuti i kritikovali smo ga jer je batalio muziku. Znali smo da nešto radi i da to nema veze s muzikom, jer se tad nije ni pojavljivao u medijima. Posle smo saznali da je postao privrednik, bavio se telefonijom. Ustajao je mnogo rano ujutru, a vraćao se dosta kasno. Bio je mnogo vredan - priča komšinica, pa nastavlja:

- Oduvek je bio veliki zavodnik. Pravi šmeker, bio i ostao. Sećam se da su devojke tad ludele za njim i da su se cure samo smenjivale ovde u zgradi. Pravi švaler (smeh). Trudio se da bude neprimetan i da ne izaziva pažnju, jer gde god da se pojavi, nastajao je haos. Tu kod nas je proveo skoro četiri godine. Kad je otišao, bili smo pomalo razočarani, ali u isto vreme i oduševljeni jer je nastavio da peva i da nas sve uveseljava svojom pesmom. On je rođen za to. Kakvi biznisi, samo nek peva. Retke su takve zvezde kao što je naš Čola. Mi ga ovde doživljavamo kao svog i svima pričam kako je on bio moj komšija jedno vreme - završava ljubazna baka.

I sam Čolić se pre mnogo godina u jednom intervjuu dotakao svog života u Zagrebu.

- Svaki posao, pa i ovaj ima svoja zasićenja. Sećam se 1985. godine, došlo je do zasićenja i primio sam se u proizvodnju PTT proizvoda. Sve sam o tome naučio, ali nisam ostao, vratio sam se muzici. Međutim, svako zasićenje ponekad je potrebno razbiti nečim. I kod mene je bio takav slučaj, upoznao sam neke druge ljude i shvatio da moj posao nije jedini. Šira javnost je saznala da se bavim malom privredom tek kad sam uhapšen u Ohridu zato što sam kreditna sredstva pretvarao u devize. Devize je tada bilo jeftinije kupiti u Makedoniji nego u Beogradu i Zagrebu - rekao je Čola jednom prilikom.

