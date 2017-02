KRUNIĆKA ZBOG DIVLJANJA ŽESTOKO KAŽNJENA: Izvinjavam se ukućanima, SVE SAM IH IZUJEDALA!

Ispostavilo se da je sve u redu, da Daniel čeka Jelenu i da nije ljut na nju, a Jelena je u međuvremenu završila u izolaciju gde se poskela kada je slomila lampu. Krunićeva se sada dobro oseća, a u vrućoj stolici je otkrila je šta se sve desilo.

"Ja sam znala da ukoliko budem dobila neki poklon da je sve okej, a ako ne budem dobila, da nešto ne štima. Dobila sve što je trebalo, ali ne ono glavno. Onda sam znala da nešto sa Danielom nije u redu ili sa mojim roditeljima. Razmišljala sam o parografu... Pričala sam pre ali ne tako opširno. Onda je u meni proradio izliv besa, a u ponedeljak sam se čula sa Danielom i čula katastrofalne vesti i uletela sam usred emisije. I tada se probudila stara Jelena, ne ona koja pije alkohol, nego ona temperamentna " rekla je Jelena i dodala da 8 meseci nije okusila alkohol.

"Krneula sam da divljam pa sam popila kaznu koju niko nikada nije dobio, od 1.000 evra. Nije me to naučilo pameti i onda sam počela da dibljam u dvortištu, razbila sam bubicu i onda sam iletela u kupatilo, Ljuba je pokušala da me smir pa sam je povredila. Posle su me smestili u izolaciju da bi se smirila i onda sam počela da plačem i lupila sam lampicu koja ima u izolaciji i tu sam se iskela skroz i stavila sam stočić da ne mogu da uđu, ali hvala bogu ušli su.

Istripovala sam da je tada kraj sveta. Da nemam nikoga, da nemam kuda, da me Daniel ostavio, da nam je propao jedan projekat, da su se mama i tata razočarali", rekla je Jelena. Voditeljka je dodala da u se javili Daniel i Jelenini roditelji i rekli da je vole. Novinar koji gostuje u vili je otkrio da je Danel rekao da se Jelena seli iz Srbije sa njim kada izađe iz vile.

"Ja se izvinjavam ukućanima, izujedila sam ih sve", dodala je Jelena. Ona je pirznala da je Daniel pravi muškarac i da se pored njega oseća kao žena. Jelena posle "Parova" nema nameru da se pojavljuje u rijaliti programima, a kako kaže zbog dečka će se odreći popularnosti.

Autor: EPK