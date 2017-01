MAMA, KUPI MI SVE: Ana Sević sa ćerkom u kupovini

Pevačica Ana Sević vreme bez supruga Darka Lazića, koji je zbog nastupa van Srbije već nekoliko dana, provodi s njihovom mezimicom Lorenom (2), kojoj ispunjava sve želje, pogotovo ove novogodišnje!

Poslednje dane stare godine pevačica i voditeljka „Nekih novih klinaca“ provodi u šopingu, ali ne s drugaricama, već sa ćerkicom, a paparaco Kurira zatekao ih je u jednom beogradskom tržnom centru. Naravno, Lorena je odmah spazila dečju prodavnicu i tražila mami da joj kupi igračke.

Onda je ušla u automobil (bager) na žeton, pa se malo „vozila“. I to joj je brzo dosadilo pa je otrčala do kočija da se slika pored jelke, a onda se provlačila kroz tunel, i na kraju se i ona umorila.- Mama, kupi mi kojac! - rekla je Ani, koja ju je odmah uzela u naručje i povela do poslastičarnice, u kojoj se bar malo odmorila dok je Lorena pojela kolač i popila sok.



Ceca ražnatović

DUŠEVNI MIR



Pre svega, svima želim dobro zdravlje i mnogo srećnih trenutaka tokom cele godine, da svi nađemo preko potreban duševni mir. Ono što bih sebi poželela je još jedan uspešan album, jer to moja publika očekuje od mene i ja je neću izneveriti!

Nataša Bekvalac

BEOGRADSKI KONCERT!



Nadam se i očekujem da mi 2017. bude približno dobra kao prethodna i na poslovnom i na privatnom planu. Usuđujem se da poželim veliki beogradski koncert! Nadam se i da će moja porodica biti srećna i na okupu kao do sada. Čitaocima Kurira želim da postanu što bolja verzija sebe i želim im mnogo ljubavi jer je ljubav sve što nam treba!

Željko Joksimović

NEKA BUDE DOBRE MUZIKE!



Želim svima mnogo zdravlja, jer je to najvažnije. Budite zadovoljni i srećni, spokojni, volite, budite voljeni, stvorite sebi ciljeve i trudite se da ih ispunite, i naravno... slušajte dobru muziku!

Lepa Brena

SLAVIĆU JUBILEJE!



Imam mnogo želja. Radim na novom albumu. Sledeće godine se navršava 35 godina moje karijere i 30 godina od prvog dela filma „Hajde da se volimo“ i u to ime pravićemo velike koncerte, ali i dokumentarni film. Znači, 2017. će u mom slučaju biti veoma kreativna i radna.





M. Dejanović

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Stefan Jokić