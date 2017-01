NATAŠA PAVLOVIĆ TRUDNA: Voditeljka postaje majka po 2. put!

Ovu radosnu vest objavila je na snimanju emisije "Praktična žena", koja će biti emitovana na TV Prva za nekoliko dana. Nataša i Predrag već imaju petogodišnjeg sina Olega.

Lepa voditeljka često ističe da ju je majčinstvo oplemenilo jer je tako spoznala dimenziju apsolutne posvećenosti nekome.

"Verujem da majčinstvo promeni svaku ženu. To je najveće uživanje, ali i velika žrtva koju podnosite jer bezbrižnost i rasterećenost nikada više ne možete osetiti. I zato je veoma važno da ljudi dobiju decu kada su zreli za to. Ne fizički, već mentalno. Sada mogu u potpunosti da se predam drugom biću jer sam ostvarena, nisam ostala željna ludorija iz mladosti i uživam u svakoj sekundi provedenoj s mojim sinom Olegom. Baš ništa mi za njega nije teško da uradim i on to vrlo dobro oseća i zna", rekla je Nataša nedavno.

Foto: Dragan Kadić

(Grandonline)

Autor: Foto: Damir Dervišagić