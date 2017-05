NJIHOVE SVAĐE SU SE PREPRIČAVALE: Poznate ličnosti koje ne razgovaraju sa svojim roditeljima, decom!

Marija Šerifović

Pop zvezda Marija Šerifović prvi put je javno govorila o lošem odnosu sa ocem Rajkom u dokumentarnom filmu "Ispovest", koji je snimila pre nekoliko godina. Iako se u dokumntarcu pojavljuje i Marijin otac, pevačica je bez zadrške ispričala da je kao dete, prisustvovala brutalnim scenama u porodici koje su prilično odredile njen karakter i da joj nije bilo lako da odraste uz oca alkoholičara.

Danas, skoro četiri godine nakon što je Marija iznela svoju intimu u javnost, odnos između nje i oca, je, čini se, gori nego ikada. Tako je u nedavnom intervjuu, Marijin otac otkrio da je ogorčen na ćerku.

- Ona je uz Vericu, neće da se javi na telefon, na poruke i pozive. Marija je prilično alava devojka, nju samo pare zanimaju i ništa drugo.Kada je trebalo prva ploča da se radi, kod najskupljeg makedonskog kompozitora smo išli da joj uradi ceo CD i nikada nisam bio loš prema njoj, a ona me ne voli. Za sve ove godine koliko peva i radi, ne znam ni da li mi je šest puta poslala po 100 evra - rekao je nedavno Rajko.Sa druge strane, ni Marija nije krila ogorčenje.

- Nemam komentar na to. Roditelje ne možemo da biramo, oni su moji i to je moj jedini komentar. Za sve ostalo što je rekao, pitajte njega - prilično ogorčeno nam je rekla Marija.

foto Zorana Jevtić

Ana Kokić

Pevačica Ana Kokić već godinama nije u kontaktu sa ocem Stevom, koji još nije upoznao njene ćerke Ninu i Teu. Ana je prekinula kontakt sa ocem nakon što je on napustio njenu majku Branku i ostavio je samu sa dve ćerke.- Moji su razvedeni i to je to. Nisam u kontaktu s tatom. Ne volim o tome mnogo da pričam. Nisam ni prva ni poslednja osoba čiji su roditelji razvedeni, ni prva ni poslednja kojoj se to dešava. Naučila sam ovako da živim. Ne znam da li mi je sada zbog toga teško. Sada sam neko ko ima svoju porodicu, ko ima decu, pa na to gledam drukčije. Mnoge stvari koje su me davno mučile, stavila sam sa strane. Sva ta ružna sećanja sam izbrisala jer hoću da budem srećna i raspoložena za svoju decu. Imala sam 15 godina kada su se roditelji razveli. Nismo u kontaktu s tatom i to je to... Kada vam život nešto oduzme, na drugoj strani vam da. Baš zbog toga sam imala veću želju za uspehom, da pokažem koliko mogu. Želela sam da pomognem mami, koja je sama izdržavala porodicu, sestru i mene. To što nismo u kontaktu s tatom, to je druga i duga priča - rekla je Ana svojevremeno za "Puls".

foto Damir Dervišagić

Tanja Savić

Ni pevačica Tanja Savić ne može da se pohvali idealnim odnosima u porodici. Naime, Tanja je godinama bila česta meta tabloida zbog svađe sa roditeljima zbog komplikovanih imovinskih odnosa. Tako su tabloidi pre nekoliko godina pisali da Savićeva nije govorila sa ocem i majkom jer su navodno potrošili 20.000 evra, koliko im je ostavila da završe objekat u kojem je trebalo da živi po povratku iz Australije.- Teško je kada se razočarate u svoje najbliže jer od njih ne očekujete izdaju. Sigurana sam da ja njima tako nešto sigurno ne bih priredila. Po prirodi sam emotivna i uvek sam im bila izuzetno posvećena. Sada sam malo više okrenuta svojoj deci i mužu, ali to je normalno. Nemam više toliko vremena za roditelje. Moram ovo da zaboravim, okrenem novi list i krenem dalje - rekla je Tanja svojevremeno za "Alo".

foto Dragana Udovičić

Kristina Kovač

Pre tri godine, Kristina Kovač iznenadila je pratioce na društvenim mrežama, kada je objavila status u kom je opisala odnos sa sestrom Aleksandrom:

- Ja sam svoju najbližu sestru izgubila negde 1996. godine. Ona je mene danas. Neću ulaziti u prevelike detalje u ovom statusu, oni koji me dobro poznaju svesni su tuge sa kojom preživljavam sve probleme koje već godinama imam sa Aleksandrom. Nekada davno, najbližom sestrom i osobom na svetu. Ja sam svoju lekciju u međuvremenu naučila, žao mi je, milion puta sam se pokajala što sam je ikada povredila svojim grubim rečima i stavovima o njenom odabiru životnog partnera, to sam joj više puta rekla - napisala je srednja ćerka Kornelija Kovača na svom privatnom profilu i dodala:

- Ja znam da joj se ne sviđam. Ne sviđa joj se što sam rodila dete i zapustila talenat i karijeru. Prvo joj se nije svidelo što sam se udala, a onda što sam se razvela. Što sam se ugojila! Moje dete otkako se rodilo, pet godina skoro da nije imalo tetku, pa je onda šest meseci imalo, pa je, koliko vidim, poslednjih dana skoro nema, jer moja sestra smatra da je moj odnos sa njom, dovoljno opravdanje da se poigrava osećanjima mog deteta, pa mi se nije javila kada je došla iz Škotske, bez da znam da sam bilo šta loše uradila. Biće da joj se prosto opet ne sviđam i da ne može to da proguta. Ja sam najbližu sestri izgubila pre 20 godina. Aleksandra je mene izgubila danas, Anju volim i pozdravljam, pošto će ona ovim statusom sama otići iz mog života, mada je realno to već učinila - napisala je tada Kristina, a osim Aleksandre, ovaj potez je tada naljutio i Kristininog oca Kornelija i sestru Anju.

foto Dragan Kadić

Dalila Mujić

Učesnica "Parova" već neko vreme ne priča sa ocem, a ovo pismo mu je nedavno pročitala u živom programu.

- Kajem se oče moj na tvoj današnji dan, više nego ikada. Boli me prestanak komunikacije s tobom. Boli me jer znam da ti isto tako patiš, ali čuvaš to duboko u sebi. Ne znam kako si i ne znam gde si, ali ono što znam je to da i ti patiš, ali da ne želiš da pređeš preko svog ponosa. Ti si moj čuvar i moj heroj koji me učio da hodam kroz ovaj teški život. Bila sam tvoja lepotica koju si kroz ceo grad nosio na ramenima, dok sam bila mala i nazivao svojom bebom. Bila sam tvoje sve, a sada smo tako udaljeni i ne znam hoće li ikada više biti kao pre. Želim samo da znaš da te tvoje dete voli najviše na svetu i da je jako tužna jer nisi uz nju. Sve što želim na ovaj 27. januar jeste da mi budeš živ, zdrav i da mi oprostiš moju kobnu grešku iz rijalitija u kojem se sve ovo desilo. Veliki moj oče, kralju moj i srce moje, želim ti srećan rođendan, gde god bio. Znaj da imaš svoje dete koje želi da te čuje više nego išta na svetu i koje te voli beskrajno. Oprosti mi za sve, tvoj Kike, kako si samo ti zvao – deo je potresnog pisma.

foto Damir Dervišagić

Zlata Petrović

Pevačica je nedavno izjavila da ne želi da čuje za sina Mikija Dudića, koji je kockar.

Iako se pričalo da je Miki uspeo da pobedi ovaj opaki porok, Zlata tvrdi da to nije istina i da je ne zanima sin!

- On me više ne zanima, neću da mu pomažem. Pare mu više ne dajem, pa nisam ja budala. Idem, radim, mučim se da bih davala njemu, a on sve prokocka. Rekla sam mu, molila da prestane sa tim, ali ne vredi. Eto, i žena ga je napustila, odvela decu, i sad živi sam. Pre sedam godina dala sam ogromne pare da vratim njegov dug zbog kocke, ali zaklela sam se da više neću. Odrastao je čovek, pa neka bude odgovoran i nek snosi posledice – rekla je Zlata nedavno.

foto Damir Dervišagić

(blic/EKP)

