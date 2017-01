POBESNELE RIVALKE: Između Vesne i Miljane PALE TEŠKE UVREDE!

Još jedno burno veče u vili “Parova”, a u pljuvačini su prednjačile pevačica i estradna vidovnjakinja Vesna Rivas i temperamentna Nišlijka Miljana Kulić, njena ljuta rijaliti suparnica.

Kada je Miljana čula da joj je Vesna dala nadimak “Frske”, aludirajući na njeno psihičko stanje, Nišlijka se razbesnela, pa je počela da iznosi mračne tajne iz pevačicinog života.

Damir Dervišagić

“Ti si jedan lažov i manipulator! Obmanjuješ ljude i uzimaš za to novac. Nisi ti vidovita nimalo, ti si samo dobar psiholog. Prikupiš informacije i onda krojiš priču dok gledaš u karte, a to nema veze sa istinom. Takođe, tebi je ovde cilj da demorališeš takmičare. Gledaš im u karte i govoriš im ružne stvari da psihički padnu, kako bi ti bolje od njih prošla u ovoj igri. Je l’ treba da pričam šta radiš u spoljnom svetu? Da spavaš sa dečacima od 17 godina? Tako je, to je istina! Pisali su mi njih dvojica-trojica na Fejsbuku da su spavali sa tobom. Znam, takođe, i da su ti gurali flašu u onu stvar. Sram te bilo”, oplela je Miljana, ali se Vesna nije dala isprovocirati, već je uzvratila još nižim udarcima.

“Vole me muškarci od 17 do 77 godina, lutko! Nemoj da budeš ljubomorna. Bolje ćuti da ne krenem ja o tebi da pričam. Zašto ne priznaš da si abortirala dva puta i da kriješ dete kod Velike Plane?!”, saopštila je Vesna brutalne informacije sasvim sigurna u ono što izgovara.

Miljana joj je na to rekla da će protiv nje podneti tužbu za izgovorene laži i klevete.

Damir Dervišagić

Autor: Foto: Damir Dervišagić