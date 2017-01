ŠAULIĆ POZAJMIO NOVAC PRE 23 GODINE I NE VRAĆA Izvršitelji mu prodaju stan za 72.000 evra a ima vile

Prošle su 23 godine kako Šaban Šaulić i njegova supruga Gordana duguju 93.000 tadašnjih nemačkih maraka bivšem direktoru PGP RTB Božidaru Gociću i njegovoj supruzi Gordani.

Gocići su posle deset godina tužili Šauliće i sud je nedavno doneo pravosnažnu odluku da se stan Šaulićevih na Banovom brdu stavi na aukciju kako bi od prodaje bio vraćen dug Gocićima. Dvosoban stan od 55 kvadrata na Banovom brdu, a koji je u vlasništvu Šaulića, biće prodat na aukciji krajem februara, a cena stana iznosiće oko 72.000 evra, kako bi se porodici Gocić vratio dug posle 23 godine.

Foto Dragan Kadić

Naime, 1994. godine Božidar je sa suprugom Gordanom pozajmio porodici Šaulić 93.000 nemačkih maraka. Kada su zatražili da im se novac vrati, Šaulići su govorili kako nemaju novca i da ne mogu da vrate, ali Gocići nisu verovali u to, pa su novac zatražili sudskim putem. Gordana Gocić kaže da je Gordana Šaulić obećala da će novac vratiti za nekoliko meseci, ali pošto se to nije desilo, ona i njen suprug živeli su veoma teško i da on nije ni doživeo da se dug vrati.

Šaban Šaulić: Varao sam moju Gocu mnogo sam grešio, ali žene su mi se same nudile!

Foto Damir Dervišagić

"Zadovoljna sam presudom, ali mene to maltene ne interesuje. Izgubila sam volju i nadu. Kada mi je bio potreban novac, nisam ga imala. Taj novac bio je izuzetno veliki, mogla sam da kupim kuću preko puta, ali zato sada moram da prodam moju jer ne mogu da se izdržavam. Gordana nikada nije htela da vrati novac, ona nije ostala samo nama dužna, već mnogima. Šaban nije znao da je ona od nas uzela novac. Kada sam mu rekla, rekao je: "Šta mene briga, Goci ste pozajmili, ne meni". Imamo priznanicu sa njenim potpisom, potpisala je tri priznanice. Nešto sitno je vraćala, ali celu svotu nikada nije isplatila. Nismo imali od čega da živimo, pa smo je stalno zvali. Ona je donela nekoliko puta po hiljadu maraka... Jednostavno nije htela da vrati, a mnogo me je pogodilo kada mi je rekla: "Božo neće doživeti da vam vratim ceo ovaj novac"", rekla je Gordana Gocić.

Pozvali smo Gordanu Šaulić kako bismo čuli njenu stranu priče, ali do zaključenja ovog broja ona se nija javljala na telefon.

Pre tačno godinu dana, Šaban i Gordana Šaulić su za svoju slavu, Svetog Jovana, ugostili prijatelje i porodicu u novoj vili na Dedinju. Šaulići su, kako se pisalo, u vilu uložili čitav milion evra. Ovo velelepno zdanje ima četiri spavaće sobe, tri kupatila, dve kuhinje, ogromnu dnevnu sobu i podrum.

Blic/Lj.Tozev

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Story