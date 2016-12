STARLETA SE ZALJUBILA: Soraja otkrila detalje u vezi svog NOVOG DEČKA!

Soraju Vučelić u 2016. godini desile su se mnoge nezgode, bila je na meti pljačkaša i provela noć u zatvoru, ali je rešila da se ne osvrće za lošim stvarima koje su se dogodile.

"Proživim to, drži me dva-tri dana i onda sve loše ostavim iza sebe. Sve sam štetočine iz svog života odstranila i nadam se da mi se ubuduće neće dešavati greške prilikom odabira okruženja i prijatelja. Ranije nisam obrećala pažnju, pa se često sažalim i družim sa nekim iz sažaljenja, ali ću se truditi da mi se to ne dešava. Sve to me je koštalo živaca. Mnoge sam pustila blizu sebe, a oni su tu bili samo sa ciljem da mi zariju nož u leđa", rekla je starleta.

U njen život je ušao i jedan muškarac i to je rešila da podeli sa svojim obožavateljima.

"Najlepše što mi se desilo ove godine? Pa... Jedan dečko (smeh). O udaji još ne razmišljam. Jako lepo mi se nešto desilo, po prvi put sam se zaljubila. Ranije nisam bila zaljubljive prirode, a sada mi se desila zaljubljenost i nešto veoma lepo sa njegove strane", prokomentarisala je Soraja.

Ona je dodala da će novogodišnje praznike provesti sa dečkom, čiji identitet neće otkriti sada. Zajedno će otputovati na toplije mesto daleko od Srbije.

"Idem na more, daleko, daleko... U pitanju je drugi kontinent, idemo sa dečkom. Mislim da će nam biti lepše na moru uz koktele - isto smo godište, zvog čega smatram da nam to trenutno oboma više odgovara", rekla je Soraja Vučelić za "Pink".

