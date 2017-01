TEŽAK ŽIVOT TIJANE AJFON: Otac joj RAZLUPAO auto i to sve zbog... Stars 13:47, 24.01.2017. 5

Ona je priznala da sa ocem nije u dobrim odnosima, upravo zbog učešća u rijalitiju, te prvi put javno ispričala zbog čega je došlo do incidenta.

"Desila se situacija da je bila neka proslava u vili. Ovde, kad smo zatvoreni, alkohol deluje drugačije, ja sam gotova posle jedne čaše. Sećam se da je Ružica vodila program i upozoravala me da usporim s pićem, ali ja je nisam slušala. Mene su "pukle" neke emocije, svašta sam radila. Penjala sam se na sto, kačila na luster, spadala mi je haljina, vukli su me, ma užas... Mislim da tata to nije ni gledao nego mu je došla moja baba i rekla kako sam se ja odvratno ponašala" ispričala je Maksimovićeva i dodala da je njen otac odmalena bio strog, te da su se ranije najviše svađali zbog njenih fotografija na kojima je gola.

