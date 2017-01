(VIDEO) PINKOVA ZVEZDICA PLAKALA KAO KIŠA: Zbog ovog problema nije mogla da se smiri!

Kada je Stefana pustila suzu, Marijana je prišla da je uteši kao i celokupan žiri.

"Nemoj da plačeš, ti si nas odvuala, to je to! Ovo je super, čovek je živo biće mora da reaguje, ali ubuduće kada se zagrcneš nemoj da to da stavljaš do zanja idemo dalje... Otkriću ti jedne godine na dodeli nagrada u Čačku 5.000 ljudi puna hala, ja izlazim i taman da se popnem, spotaknem se i pljas! Publika aplauz... podignem se, očistim se" rekao je Sergej. Jelena je priznala da nije primetila grešku.

"Ja uopšte nisam shvatila da si imla problem, da ti nisi počela da plačeš i time mi stavila do znanja da si imala problem", rekla je pevačica. Goci se nije dopala devojčicina reakcija.

"Ti za svaku gršku tražiš saosećanje od nas umesto da pređeš preko toga, a pevala si fenomelnalno. Ne smeš to da radiš na bini. Uzbuđenje moraš da prekoreneš u korist, a ne da te slomi", posavetovala je Goca Stefanu.

Pogledajte kako je izgledao njen nastup:

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Printscreen