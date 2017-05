ZATVOREN CENTAR BEOGRADA: Bez saobraćaja od Pravnog fakulteta do Terazijskog tunela

Zbog priprema za inauguraciju izabranog predsednika, te najavljeni miting i kontramiting, popriličan deo centra grada je već zatvoren za saobraćaj!

- Vozila ne saobraćaju kroz i Bulevar kralja Aleksandra, na potezu od Pravnog fakulteta do Doma Narodne skupštine, zatvoren je Trg Nikole Pašića, ali i Dečanska ulica do Terazijskog tunela. Takođe, više ne može da se prođe ni Kosovskom na potezu od Palmotićeve do Takovske - kažu iz Beogradskog taksija.

Tokom narednih nekoliko sati, očekuje se i privremeno zatvaranje Ulice kneza Miloša, na potezu od Nemanjine do Takovske, kao i Takovska do Svetogorske ulice.

- Trenutno je manja gužva na Trgu republike, a veliki zastoj je na potezu od Beogradskog sajma pa sve do Glavne železničke stanice, u Bulevaru vojvode Mišića i Savskoj ulici - dodaju beogradski taksisti.

Međutim, ni to nije sve.

- Zatvoren je Bulevar vojvode Putnika kod Topčiderske crkve, pa je potpuni haos od Mosta na Adi ka Banjici - dodaju taksisti.

Veliki broj autobusa je parkiran na potezu od Skupštine grada do Trga Nikole Pašića, prenosi N1.

Kurirr.rs/N1