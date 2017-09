RASISTIČKO NASILJE U OŠ KARAĐORĐE NA VOŽDOVCU: Grupa osmaka pretukla sedmaka Roma jer je nosio srpsku zastavu

Grupa osmaka OŠ "Karađorđe" u Beogradu pretukla je juče dečaka sedmog razreda, a razlog za ovo nasilje, kao tvrde očevici, jeste pripadnost romskoj manjini.

Dečak je u školskom dvorištu držao srpsku zastavu, a nekoliko osmaka mu je prišlo i reklo da on nema pravo da nosi tu zastavu zato što je "Ciganin".

Potom su ga udarali, šutirali pa čak i davili šipkom. Njegova razredna Vladanka Jakšić rekla je da povrede nisu toliko strašne koliko sam motiv za ovaj incident, navodi list Danas.

- On ima nekoliko ogrebotina, i to u ovom slučaju nije veliki problem. Strašno je to što su ga tukli zato što je Rom - kaže Jakšić, dodajući da je njen učenik dobro i mirno dete i da sigurno s njegove strane nije bilo provokacija. Ona kaže da će škola uraditi sve po protokolu.

- Mi ćemo to odmah prijaviti policiji i uraditi sve što je u nadležnosti škole, jer ovi učenici osmog razreda moraju da snose posledice - navodi Jakšić.

Na pitanje gde je bio školski policajac, koga inače delom plaćaju i roditelji, rekla je da on u tom trenutku nije bio tu, jer njihov školski policajac ordinira u nekoliko škola, pa prema tome nema ni obavezu da bude prisutan sve vreme.

Ivanišević: Romski dečak nije dete drugog reda

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević izjavio je danas, povodom maloletničkog nasilja u OŠ "Karađorđe" u Beogradu, da đaci koji su pretukli romskog dečaka treba da se stide i izvine za svoj sramni postupak.

Ovakvi pojedinačni slučajevi su za svaku osudu, ali isto tako ovakvi slučajevi su nam pokazatelj da moramo svoju decu svakodnevno da učimo da budu ljudi jer je to podjednako važno kao i to da budu odlični đaci, rekao je Ivanišević, predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma u Srbiji.

To što je neko Rom ne znači da je biće sa druge planete, i nije kriv zato što ima drugu boju kože i zato što živi najčešće teže od ostalih, podvukao je Ivanišević.

On je istakao da napadnuti romski dečak nije dete drugog reda i da ima ista prava kao i sva druga deca.

Predsednik odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović osudio je danas napad na učenika romske nacionalnosti u beogradskoj osnovnoj školi "Karađorđe".

"Vršnjačko nasilje jeste problem sa kojim se suočavamo u poslednje vreme, ali kada dečaci pretuku svog druga samo zato što je Rom, uz konstataciju da 'on nema pravo da nosi zastavu Srbije jer je Ciganin', onda je fašisticka pojava koja mora sve da nas zabrine", istakao je Omerović.

On je dodao da je sramota za sve u toj školi i za sve nas što se ovakve pojave dešavaju.

Poverenica: Nadležni da reaguju

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković najoštrije je danas osudila ovaj incident. Poverenica, kako je istaknuto, očekuje od svih nadležnih hitnu i adekvatnu reakciju.

Zabrinjava činjenica da se nasilje dogodilo u školi, jer je upravo to mesto gde deca treba da se uče vrednostima tolerancije i prihvatanja različitosti, ukazala je Janković.

(Kuirir.rs/Danas, M.M.S./Tanjug, FoNet)

