RAZOČARANI RODITELJI ODLUKOM DA SE RASFROMIRANJU ODELJENJA Nećemo pustiti decu u školu!

Roditelji i učenici VI razreda OŠ "Dragan Lukić" veoma su nezadovoljni Odlukom Ministarstva prosvete da njihova odeljenja budu rasformirana. Umesto šest kao do sada biće ih sedam, a mnogi su spremni da to bojkotuju i da decu ne puste u školu.

Nezadovoljni roditelji koji su se obratili našoj redakciji, navode da je takva odluka potpuno besmislena. Oni su se takođe obratili nadležnom ministarstvu ali, kako kažu, nisu naišli na razumevanje.

- Nije u redu da se odluka koja se odnosi na I i V razrede sada retroaktivno primenju i na VI razrede, deca su se već adaptirala na svoje razredne starešine i na nastavnike. Mališani su vrlo uznemireni i plaču. Sada će 180 učenika da ispašta zbog biroktratskih tumačenja, često nestručnih lica - ogorčeni su roditelji.

Prema njihovim rečima osnovne škole su dužne da formiraju nova odeljenja u prvom i petom razredu u skladu sa članom 31. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kojim je propisano da odeljenje može da ima do 30 učenika.

- Obzirom da isto nije sprovedeno niti u prvom, niti u petom razredu ovog odeljenja, smatramo neosnovanom i neprihvatljivom da se postupa retroaktivno u šestom razredu. To je sa aspekta psihologije deteta jedna glupa odluka i nije dobro za njih da ih sada tumbaju. Imate odeljenja od po 32 učenika i oni sada hoće da zbog tog viška iz svakog razreda izmešaju po pet učenika i da formiraju novo odeljenje, a da kuglicama izvlače ko će biti razredni. Za peti razred to ima smisla, jer oni prelaze na novi koncept učenja, ali za šestake nema. To je apsurd i neki od nas su spremni da bojkotuju tu odluku i da ne damo deci da idu na nastavu dok se odluka ne promeni - napominju razočarani roditelji.

Pitanja o ovom slučaju uputili smo nadležnom ministarstvu, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor. Za isto se bore i roditelji učenika petog razreda, koji će takođe biti rasformirani.



Direktorka škole

Nažalost nije do mene

Direktorka pomenute škole Aleksandra Brajović Zoronjić kaže za Kurir da se nekoliko puta obraćala nadležnom ministarstvu:

- Zakon kaže da na 150 učenika morate imati pet odeljenja, a ako imate više to je onda i više odeljenja. Prosto moramo toga da se pridržavamo i da poštujemo tu odluku. Znam da su roditelji nezadovoljni, prošle godine ih nismo rasformirali, ali su sada u ministarstvu izričiti da moramo. Mislili smo da će se odluka promeniti, ali nije. To nažalost nije do mene, još uvek čekam odgovor ministarstva.

M. B.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Ekskluzivno! Ko postavlja bombe na Vračaru?