PAŽNJA OBRUŠAVA SE DEO KONSTRUKCIJE MOSTA: Obaveštenje ispod Pančevačkog mosta izazvalo strah i paniku

Natpis “Pažnja, obrušava se deo konstrukcije mosta”, zatekao je Beograđane koji su tokom jučerašnjeg dana prilazili železničkoj stanici Pančevački most.

Tik uz šalter za prodaju karata razapeta je zaštitna traka i postavljeno obaveštenje koje nimalo nije prijatno pročitati dok vam bukvalno iznad glave tutnje kamioni i autobusi preopterećenog i trošnog Pančevačkog mosta. Reč je o kraku koji od borčanske strane vodi ka Omladinskom stadionu i Bulevaru despota Stefana, ispod kojeg prolaze pešaci ka železničkoj stanici, ali gde su izgrađeni i objekti: kafane, pekara...

foto: Marina Lopičić

Baš u tom delu mosta rađena je hitna sanacija 2012, kada je napuklo ležište jednog stuba. Most je delom bio zatvoren za saobraćaj, a ljudi su na drugu stranu prelazili pešice ili vozovima. Nadležni su uveravali da je most bezbedan, a Beograđani bili skeptični. Kolovoz se tada zbog kvara spustio čak pet centimetara, a nakon intenzivnih radova za oko nedelju dana most je ponovo bio otvoren za saobraćaj u punom kapacitetu.

Kako kaže gradski sekretar za poslove odbrane, vanredne situacije, komunikacije i koordinacije odnosa sa građanima Darko Glavaš, on nema

- Nisam obavešten o takvom upozorenju okačenom kod mosta, niti je za održavanje Pančevačkog mosta uopšte zadužen grad Beograd. Kolovoz je nedležnost Republike Srbije, odnosno “Puteva Srbije”, dok je za metalne konstrukcije zaduženo preduzeće “Železnice Srbije”. Grad kontroliše samo silazne rampe i taj posao redovno i propisano obavlja - kaže Glavaš.

foto: Marina Lopičić

Kako dodaje, gradske ekipe izlazile su na teren samo u par navrata i to kad je stanje bilo alarmantno.

- Ako se sećate, 2014. su duvali olujni vetrovi, koji su oštetili kandelabre i stubove na mostnom prelazu, pa je bila u pitanju vanredna situacija. Tada su poslovi urađeni u saradnji sa JKP “Javno osvetljenje” i EPS-om. Da je most u lošem stanju, jeste, ali jednostavno mi ne možemo da se mešamo u poslove za koje nismo nadležni.

Pančevački most je sa vijaduktom dugačak 1.526 metara, a perema nekim procenama, preko njega svakoga dana prođe oko 100.000 vozila ka centru grada ili ka Pančevu.

foto: Marina Lopičić

Gradnja Pančevačkog mosta počela je 1927. godine, ali je on svečano pušten u rad 27. oktobra 1935. Prvobitni naziv Most kralja Petra Karađorđevića dobio je po svom neimaru, ali je tokom Drugog svetskog rataskoro potpuno srušen. Obnovljen je u novembru 1946. kada je i prvi voz prešao preko njega. Tada je nazvan Most Crvene armije, da bi kasnije postao jednostavno Pančevački most.

(Kurir.rs/Blic, M.Beljan, A.Ristović)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Novi incident u Skupštini Srbije! Boško Obradović gađao Martinovića!

Kurir

Autor: Kurir