OČIŠĆENE ULICE 1. I 2. PRIORITETA: Sad predstoji održavanje da se kolovozi ne zalede

Foto: Beoinfo

To preduzeće je sinoć pre početka padavina preventivno posipalo so da bi se sprečilo formiranje leda na kolovozima, a Tejić kaže da je na 15 miliona kvadrata u prvom i drugom prioritetu posuto oko 150 tona soli.

"Tih 150 tona soli što je posuto preventivno na početku padavina nas je sačuvalo da se ne zalede kolovozi do kraja padavina i do ranih jutarnjih sati", rekao je Tejić novinarima.Kako kaže preventivno posipanje soli je rađeno i prošle godine i daje dobre rezultate, te da bi to trebala da bude praksa u celoj Srbiji a ne samo Beogradu.

"To malo košta, a velike rezultate daje", kaže direktor Beograd puta i dodaje da je to preduzeće do sedam sati jutros bilo u četvrtom stepenu angažovanja, koji podrazumeva angažovanje 81 kamion, 32 multi-kara, 14 utovarnih mašina i četiri vilija.Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević zahvalio se zaposlenima iz Beograd puta što su tokom noći profesionalno odradili svoj posao, tako da jutros nije bilo zastoja u saobraćaju i sve linije gradskog preduzeća su nesmetano radile.

Foto: Beoinfo

U narednih nedelju dana, podseća Nikodijević" sledi ledeni talas i niske temperature te će biti najvažnije da se ne dozvoli da zalede saobraćajnice."Tačno je da će temperatura u kontinuitetu biti u minusu. Važno je da koordinirano rade sva javna preduzeća koja učestvuju u okviru zimškle službe. Važno je da građani prate uputstva koje bude davao naš Štrab za vanredne situacije", rekao je Nikodijević nakon obilaska zimske službe Beograd puta.

Najvažnije je, pojašnjava, da tokom predstojećih božićnih praznika bude angažovan dovoljan broj ekipa za hitne intervencije ukoliko bude dolazilo do neplaniranih ii vanrednih kvarova na instalacijama, ukoliko bude dolazilo do pucanja cevi.

"Bitno nam je da gradski saobraćaj normalno fuinkcioniše, da nema poledice na putevima", rekao je Nikodijević i apelovao na građane da očiste sneg i led isped svojih kuća, trotoara, lokala, zbog svoje bezbednosti, ali i bezbednosti komšija, prijatelja koji tuda prolaze."Ako svako bude uradio svoj deo posla verujem da nećemo imati problem u funkcionisanju", rekao je Nikodijević. Dodaje da je grad spreman za predstojeće ledene dane, zimska služba Beograd puta ima dovoljno vozila, dovoljno soli je nabavljeno.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug