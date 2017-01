(UZNEMIRUJUĆE) BEOGRAĐANKU PRETUKAO KOMŠIJA NA BADNJE VEČE Udario je zbog laveža uplašenog malog psa

Ona se ovim povodom oglasila na svom Fejsbuku gde je opisala celu situaciju.

"Izašla sam da prošetam dva psa a trećeg ostavila u stanu jer ih izvodim na smenu da ne bih smetala komšiluku. Nije me bilo maksimalno 5 minuta jer je prehladno pa psi samo čučnu u prvu travu i beže nazad unutra. Pretpostavljam da je treći pas za to vreme lajao i iziritirao komšiju. Da pojasnim, radi se o psiću od 6 kila koji kevće zatvoren u svom stanu a ne neka zver koja glasno laje i plaši ljude. Izašla sam iz lifta, u hodniku je bio mrak, tek malo svetlosti je dopiralo iz lifta, komšija je čekao u mraku, i dok sam bila okrenuta ka vratima i otključavala stan, napao me je sa ledja sa nekoliko udaraca u glavu. Kada sam se u šoku okrenula da vidim šta se dešava usledio je udarac pesnicom po sred lica uz komentar jel ovo ovde kafilerija?! Počela sam da vičem ne bih li dozvala nekog ali nažalost niko se nije odazvao pa je jedini svedok njegova žena koja ga je vukla nazad u stan ali se on još nekoliko puta vratio da me udari. Nekako sam se odbranila i pobegla u stan i odmah pozvala policiju. Došli su vrlo brzo, obavili razgovor sa mnom, zatim pozvonili kod njega. Prvo je počeo da se mangupira, ne možete da uđete, imate li nalog, ali ih je na kraju pustio u stan, ne znam dalje šta su govorili. Po savetu policije odmah sam otišla u Urgentni centar po povrednu listu, povrede su lakše pa ga neće goniti krivično već prekršajno, ako sam dobro razumela. Kao što većina vas znate, ja sam nezaposlena pa nemam finansijskih mogućnosti za privatne tužbe. Da napomenem još i da, što ste verovatno primetili, ja nisam konfliktna, ne svađam se, ne izazivam i ne reagujem na provokacije, gledam svoja posla i trudim se nikom da ne smetam, što je možda i greška, jer nasilnici to nekad vide kao poziv za iživljavanje nad nezaštićenima. Obaveštavaću vas o daljem razvoju situacije, još jednom hvala", napisala je Ana.

Ona je objavila i svoje fotografije iz Urgentnog centra.

