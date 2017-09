MINISTARKA MIHAJLOVIĆ: Počinje održavanje puteva po učinku

BEOGRAD - Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je izjavila danas da je po prvi put raspisan tender za održavanje puteva po učinku i to za prvih 3.000 km puteva, kao i da će za preostalih 13.000 km putne mreže tender biti objavljen do kraja godine.

- To je veliki pomak u poslednjih 25 godina, pošto su ranije putarske firme dobijale poslove bez javnih tendera - rekla je Mihajlović na predstavljanju projekta "Reforma putnog sektora Republike Srbije" u Klubu poslanika, u prisustvu Svetske banke, v.d. direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka i v.d. direktora Koridora Srbije Zorana Babića.

Mihajlović je rekla da je to početak reforme putnog sektora, u cilju razvoja putne privrede i modernog održavanja puteva.

Ona je rekla da je tender raspisan u maju za prvih 3.000 km i da će ponude biti dobijne do početka jula.

- Potpisuju ugovor kojim se obavezuju po pitanju kvaliteta, cene i roka za održavanje. Tu će biti problema za sve one koji su navikli da dobijaju poslove bez tendera - naglasila je Mihajlović.

Ona je pozvala domaće putare da se zato udružuju da bi mogli na tenderu da dobijaju poslove.

foto: Zorana Jevtić

Mihajlović je precizirala da će putari dobijati posao na tri godine, iako su tražili da to bude na pet godina.

- Ako date nekom posao da održava određne deonice i on se pokaže da nije kvalitetan onda je besmisleno da ga čekate još tri godine da završi svoj posao - naglasila je Mihajlović.

Ona je rekla da počinje sa reformom ne samo Puteva Srbije već cele putne privrede, kako bi imali kvalietno održavanu infrastrukturu.

Prema njenim rečima, vrednost naših projekata samo u putnoj privredi je blizu šest milijardi evra.

Ona je naglasila da će održavanje puteva po učinku i preko tendera značiti da će građani jasno moći da vide cenu koštanja održavanja i strukturu troškova, pošto nije svaka deonica ista.

Foto: Kurir

- Trenutno ne možemo u potpunosti da znamo koja je prava cena za održavanje određenih deonica. Cilj je i da putarske kompanije postanu samoodržive, iako 25 godina dobijaju poslove bez tendera. To je početak reforme puteva. Radimo to zajedno sa Svetskom bankom, a cilj je da imamo moderne Puteve Srbije i putarske kompanije - rekla je ministarka.

Mihajlović je dodala da postoje 24 putarske firme koje imaju između 7.000 i 8.000 zaposlenih i da će novi sistem obezbediti kvalietniji način održavnja i upravljanja održavanjem putne mreže.

Ona je naglasila da je za razvoj Srbije potrebna dobra putna privreda, a ne kao što je sada slučaj da je većina tih preduzeća nelikvidno.

Kako je rekla, Srbija je po izveštaju Svetskog eknomskog foruma na listi od 136 zemlja po kvalitetnu putne infrastrukure na 116. mestu, što je nedopustivo i da je cilj da budemo među prvih 30 zemlja, odnosno da napravimo veliki skok kao što je to učinjeno na Duing biznis listi.

Ona je navela da je u 2016. u odnosu na 2006. godine smanjen za 36 odsto novac za održavanje puteva, ali i da je država sa druge strane povećala za 39 odsto svoju pomoć za održavanje puteva.

- U narednom periodu će potreba za održavnjem puteva rasti za 50 odsto, navela je Mihajlović.

Drobnjak je rekao da je prvo objavljen tender za 3.000 km puteva na teritoriji oko Kruševca, Vranja i Niša.

- Izabraćemo izvođače do jeseni. Do sada su preduzeća radila po cenovniku Puteva Srbije, a sada će da rade po cenama koje dobiju na tenderu i oni će za te tri godine dati garanciju za dobro izvršenje posla”, naglasio je Drobnjak i dodao da zato moraju da se udružuju.

On je kazao da će godišnje oko 3,2 milijarde dinara koštati održavanje tih 3.000 km puteva.

- Drobnjak je rekao da Putevi Srbije za ukupno 16.200 km puteva u Srbiji imaju oko 5,7 milijardi dinara subvencija za održavanje i da očekuju i oko 19 milijardi dinara prihoda od putarine.

Babić je rekao da Koridori Srbije podržavaju inicijativu za reformu putnog sektora i da će kao preduzeće sa svoje strane dati punu podršku tom procesu.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Zorana Jevtić)

