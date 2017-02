AMBASADOR NORVEŠKE POSETIO ARHIV RGZ: Bjornstad najavio novih milion evra podrške projektima razvoja

Norveška je i do sada kroz donatorske projekte pružala finansijsku podršku RGZ kako bi se uspostavio transparentan i efikasan katastar nepokretnosti. Ambasador je, u izjavi novinarima, nakon razgovora sa rukovodstvom i obilaska Arhiva, rekao da je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa RGZ-om, i pomoći na projektu uspostavljanja efikasnog katastra nepokretnosti koji će doprineti i ekonomskom razvoju Srbije.

Foto: Tanjug Dragan Kujundžić

"To je važno za građane, kao i za investitore koji žele da ulažu u vašu zemlju i izgrade fabrike. A to je to je veoma važno i za nas, jer je naš cilj da vam pomognemo", rekao je Bjornstad.

Kako je rekao, u Norveškoj su u tom smislu već razvijene neke tehnologije, i bilo bi dobro ako bi one bile primenjene i u Srbiji.On je naveo da će se saradnja nastavili kroz još jedan projekat čija će vrednost biti oko miliona evra."Od toga će svi imati koristi i to je važna investicija u e-upravu u Srbiji", istakao je Bjornstad.

Foto: Tanjug Dragan Kujundžić

Bjornstadu su domaćini bili direktor RGZ-a Borko Drašković i načelnik Arhiva Danilo Radunović, koji su mu zahvalili na podršci koju njegova vlada pruža.Takođe, prikazan je i film kroz koji se ambasador upoznao sa uspesima u prethodnom projektu "Unapredenje zemljišne administracije u Srbiji".

Norveška kroz donatorske projekte kontinuirano pruža podršku razvoju RGZ-a, a u okviru novog projekta ta zemlja će podržati razvoj više softverskih rešenja i na taj način, u skladu sa Strategijom privrednog razvoja, Zavod će građanima i privredi ponuditi veći broj usluga putem interneta, bez dolaska na šalter.

Foto: Tanjug Dragan Kujundžić

Projekat bi trebalo da obuhvati podršku izradi geoportala za katastar nepokretnosti i za Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka, obezbedi unapređenje adresnog registra, izradu registra prostorno planskih jedinica i registra stambenih zajednica.Inače, Digitalni arhiv Republickog geodetskog zavoda, delom je razvijan sredstvima iz donatorskih projekata koji su realizovani kroz saradnju sa norveškim agencijom za katastar Kartverket.

Foto: Tanjug Dragan Kujundžić

U novoj fazi projekta planiran je razvoj softvera koji bi omogucio katastarskim referentima da, za potrebe rešavanja zahteva koje podnose gradani, mogu da pristupe arhivskoj građi i na taj način ubrzaju postupak donošenja rešenja po zahtevu.

Takode, namera RGZ-a je da, kroz taj projekat, osvoji tehnologiju mikrofilmovanja koja će omogućiti trajno čuvanje arhivske građe, koja je u nekim slučajevima stara i više od 100 godina.

http://chats.viber.com/kurir