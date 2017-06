POSLE OBILNIH PADAVINA: Normalizovan saobraćaj kod Umčara i Uljme

BEOGRAD - Saobraćaj je posle izlivanja veće količine vode normalizavan na delu autoputa E-75 u blizini naplatne stanice Umčari, kao i na deonici Beograd - granični prelaz Vatin, u centru naseljenog mesta Uljma, saopštio je jutros AMSS.

Kiša koja je tokom noći padala polako prestaje. Po kiši je vidljivost smanjena, duži je zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost na deonicama gde ima kolotraga rupa ili drugih oštećenja jer su popunjena vodom pa se ne vide.

Saobraćaj se na državnim putevima I i II reda odvija bez zastoja, sem na pojedinim deonicama gde je usporen, jer, izlivanja pojedinih reka i bujični potoka, a zatim njihovo povlačenja, ostavlja veću količinu zemlje i mulja na kolovozu što povećava klizavost puta i otežava upravljivost vozila.

Radovi na putevima

Radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, na delu državnog puta I A reda broj 1 (auto-put E-75), od naplatne rampe "Doljevac" do petlje "Leskovac centar", u oba smera, izvodiće se do 23. juna svakog dana u periodu od 07-19h, i to: ˇ Za vreme prva faze radova, za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva (brza) saobraćajna traka.

ˇ Za vreme druge faze radova, za saobraćaj će biti zatvorene srednja (vozna) i krajnja desna (zaustavna) saobraćajna traka.

Radovi će biti obezbeđeni konstantno postavljenom (24 sata) saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na održavanju putne ITS opreme u zoni tunela "Stara Straževica", na Kružnom putu (P-251), izvodiće se tokom dana u vremenskom periodu od 09-17h.

U toku radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora.

Od 9-13h i od 14-18h, doći će do potpune obustave saobraćaja na državnom putu II A reda broj 141, deonica od Koceljeve do Osečine, zbog izvođenja radova.

Alternativni putni pravac vodi preko Valjeva (državnim putevima I B reda broj 21 i I B reda broj 27).

Teretnjaci čekaju oko šest sati

BEOGRAD - Zadržavanja za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije na prelazu Horgoš su oko šest sati, a na prelazu Kelebija do 90 min, saopštio je jutros AMSS. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije RS, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 20 minuta.

(Kurir.rs/Tanjug)