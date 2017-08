PREDUZEĆE ZA UZOR: Evo šta sve proizvode zatvorenici iza zidova Okružnog zatvora u Novom Sadu

Novosadski Okružni zatvor na Klisi ima takav asortiman proizvoda, da se građani zaista mogu susresti svakodnevno s njima.

Recimo, kad neko krene na večeru u restoran, može ubrzo naići na behaton staze, parking kugle, kelneri mogu poslužiti pikantno meso, povrće i voće, pa uz to vino, nastalo od grozdova koji su bujali na vinogradarskim stubovima napravljenim na ovoj svojevrsnoj ekonomiji, odnosno gazdinstvu.

- Upošljavanje lica lišenih slobode obavlja se pre svega na osnovu procene stručnog tima, koji između ostalog utvrđuje za čega su sposobni za rad na, “ekonomiji”, koju ja više volim da zovem “domaćinstvo” - kaže za „Dnevnik“ upravnik Okružnog zatvora u Novom Sadu Zoran Jovanović, koji vodi ovu ustanovu preko šest godina. - Osuđenici su radno angažovani na otprilike 13 hektara i plaćeni za svoj rad u skladu sa zakonom, ali važno je napomenuti da te poslove obavljaju dobrovoljno.

Iza dobro osiguranih zidina u dva plastenika po 450 kvadratnih metara gotovo sve se gaji. Mladi luk, spanać, tikvice, blitva, salata, krastavci i ostalo povrće. S jednom firmom zatvor je napravio ugovor da osuđenici iz zatvorenog odeljenja uslužno čiste orahe i za to budu plaćeni. Neki „stanari“ ove ustanove radili su i na pošumljavanju.

- Imamo na po pet hektara zasejne kukuruz i detelinu, ovas i tritikl, ukrštenu pšenicu i raž na jednom hektaru. Isto tako, za prvih šest meseci ove godine proizvedene su u impresivnim količinama bale deteline lucerke koja služi za ishranu životinja u zimskom periodu, pšenica, tritikl, slame i to je sve uglavnom za potrebe održavanja ekonomije. Uspeli smo da od dobrih ljudi, donacijom jedne poljoprivredne zadruge, dobijemo traktor, a i grad nam je donirao tri vozila. Valja napomenuti da je iz ovog našeg izvora 3.500 kilograma mesa s ekonomije iskorišćeno za ishranu zatvorenika - objašnjava Jovanović.

On ističe da je samo za prvih šest meseci ove godine prodato 150 komada prasića, nešto manje jagnjadi i nazimadi.

- To je prodato uglavnom „velikim kupcima“, bešto i pojedincima. Može svaki građaninin da kupi, na primer, prase. Dobije uplatnicu, plati i nosi. Cenama pratimo tržište, povoljne su, redovno se koriguju u odnosu na one u maloprodaji. Sve komplimente smo dobili kad je reč o kvalitetu mesa, a to neročito odnosi na jagnjad - navodi s ponosom Jovanović. - Imamo trenutno stotinak ovaca, ovnove, jagnjadi, krmača za priplod i vrednog trogodišnjeg nerasta koji se, kako kažu „baš naradio“, tovljenike, nazimadi, prasadi. Za sopstvenu upotrebu imamo 200 stabala šljiva, 100 komada stabala jabuke...

Upravnik Jovanović napominje da se u ovom zatvoru proizvodi i betonska galanterija, stubovi i termo blokovi, a sve to čini sopstveni prihod za održavanje zgrada, edukativne radionice, kupovinu raznog materijala. Radi se i kartonaža koja se pravi po poružbinama za razne kupce, tako da i to donosi određene prihode. U istom pogonu je i betonska galanterija jer lica iz zatvorenog odeljenja ne mogu da budu van zida.

- Trudimo se da uradimo sve što možemo. Neko bi rekao, dajemo “ol inkluziv“: tri obroka, doktora, četvrti obrok ako radiš, krevet, grejanje, kupanje. U vreme kad sam služio vojsku imao sam manje pogodnosti. Ipak, određeni broj lica lišenih slobode kaže da je samo došao da odleži kaznu, a ne da je odradi - komentariše Jovanović.

(Kurir.rs/Dnevnik, M.Vujačić)