NEKI TEK NA LETOVANJE, NEKI VEĆ PO OGREV: Drva skuplja za 20 odsto, kubik i do 6.500 dinara

BEOGRAD - Na većini stovarišta u našoj zemlji ponuda ogreva je dobra. Cene uglja kao lane, a drva skuplja i za 20 odsto. Kubik od 4.000 do 6.500 dinara.

Dok se mnogi pripremaju za letovanje, u domaćinstvima koja se greju na čvrsti ogrev uveliko se razmišlja o nabavci uglja i drva. Na stovarištima u većini gradova kažu da je ponuda dobra i da je potražnja velika. Cene uglja se nisu menjale, ali kod drveta je došlo do rasta, i to od čak 20 odsto. Za kubik valja odvojiti od 4.000 do čak 6.500 dinara.

Toliko je poskupeo kubik ogrevnog drveta u Nišu i staje od 4.500 do 5.000 dinara. Na rast cena uticale su nestašice drva jer malobrojni su oni koji znaju i hoće da rade kao drvoseče. Zbog velike potražnje mnogi prodavci i ne stignu da dovezu ogrev na plato kod kvantaške pijace, gde se obično prodaje, već ga po narudžbini direktno voze u domaćinstva. Problem je što nisu Nišlije jedini kupci. Mnogo je i onih koji po drva dolaze i iz Vojvodine, gde cene kubika premašuju 5.500 dinara.

- Dolaze šleperima ljudi iz Vojvodine, dođu do sela i tu utovaruju robu, jer kažu da im je skupo da se greju na gas - kaže prodavac Radivoje Kocić.

Kompletna količina ogrevnog drveta koja se planski seče na posedu "Srbijašuma", već je otkupljena iz straha od jake predstojeće zime. Trgovci ogrevom u glavnom gradu ističu da su dobro snadbeveni domaćim, ali i pojedinim uvoznim vrstama uglja.

Najtraženiji su "banovići", koji staju 13.800 dinara, dok je sušena "kolubara" 12.450, a sušeni "vreoci" 13.000 za tonu. Visokokalorični ogrev, poput ruskog uglja, znatno je skuplji, pa je za tonu neophodno izdvojiti i 19.500 dinara.

Drva se pazare više od uglja

Na stovarištu kažu da ovih dana kupci uglavnom pazare drva više nego ugalj. Cena po kubnom metru za bukvu, hrast i bagrem je 5.600 dinara bez seče, dok je sa sečom viša za 200 dinara. Kubik ogreva spremnog za loženje je 6.200 dinara.

Na stovarištima u Kragujevcu tona uglja za ogrev, računajući i prevoz, kreće se od 7.800 pa do 21.000 dinara. Kako kažu prodavci, u srednjoj klasi je ugalj "štavalj", i tona košta 13.000 dinara, dok je najskuplji kameni ugalj iz Rusije, a za tonu je potrebno izdvojiti 21.000 dinara. Kubni metar drva košta 5.500 dinara i u tu cenu uračunat je prevoz do kupca. Cene su gotovo iste kao i prošle godine u ovo doba.

Promene kod cene uglja nema ni na kraljevačkim stovarištima. tako tona "pljevaljskog" uglja košta 13.050 dinara, dok je cena "štavaljskog" (kocka) 11.050 po toni. Za tonu sirove "kolubare" treba izdvojiti 8.600, a za takozvani kovinski ugalj 9.400 dinara.

- Uz to, u ponudi imamo i brikete od bukove strugotine po ceni od 180 dinara za 10 kilograma, dok će cena boljevačkog peleta biti formirana za nekoliko dana. Prevoz do 10 kilometara iznosi 500 dinara - kaže Milinko Maksimović, vlasnik stovarišta uglja "Ogrev" u Kraljevu.

Ruski kameni 21.500 dinara po toni

Kubik bukovine na kraljevačkim stovarištima ovih dana se prodaje po ceni od 33 do 40 evra, dok kubik nekog drveta lošijeg kvaliteta može da se pazari i za nekoliko evra jeftinije. A, do ogrevnog drveta koje se u brojnim strugarama u dolini Ibra prodaje kao otpad može se doći i za 25-30 evra po kubiku.

Kruševljanima će ove godine nešto skuplja biti drva, koja se trenutno mogu nabaviti za 40 evra po prostornom metru. To je cena i za bukvu i za hrast, dok je lane trebalo izdvojiti do 4.400 dinara. Na stovarištu "Plamen" kažu, za Novosti, da se cene uglja kreću od 8.800 dinara za "kostolac" ili "kolubaru", dok je cena ruskog kamenog uglja - 21.500 dinara po toni.

500 dinara više po toni

Stovarišta ogreva u Novom Sadu snabdevena su drvetom i ugljem. Cena drva se kreće od 5.000 do 6.500 dinara po kubnom metru, što zavisi od vrste, usluge dostavljanja, sečenja i cepanja. Za tonu uglja treba izdvojiti od 5.000 dinara koliko košta lignit, do 14.000 dinara koliko staju sušeni "vreoci". Cena uglja je, kažu prodavci, porasla za 500 dinara po toni u odnosu na prošlu godinu.

U pojedinim stovarištima omogućavaju kupovinu na rate, a ugovori sa sindikalnim organizacijama i udruženjima penzionera se sklapaju u prolećnim mesecima.

Peleta ima dovoljno

Prodavci peleta kažu da ovog ogreva zasad ima dovoljno, ali da će cene biti više kako se zima bude približavala. Zagrevanje doma na pelet kod građana je popularno zbog cene i lake upotrebe. Zbog transporta, pakuje se u džakove od po 15 kilograma. Cena u ovom delu godine je od 23.000 do 27.000 za tonu. Da bi se kuća od 100 kvadratnih metara grejala tokom sezone, potrebno je od dve do tri tone peleta.

