SA SKUPA LEKARA PORUČILI: Može se reći da imamo tihu pandemiju hepatitisa C!

NOVI SAD - Prvi put u Vojvodini, održan je skup „Iskustva i izazovi u efikasnom lečenju virusnih i gljivičnih infekcija u Srbiji“, regionalnog karaktera, koji je na jednom mestu okupio istaknute stručnjake iz oblasti infektologije, epidemiologije, mikrobiologije i farmakoekonomije, kao i predstavnike vodećih zdravstvenih i obrazovnih institucija, kao što su Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, Klinika za infektivne bolesti.

Kliničkog centra Vojvodine, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.



U svetlu Svetske zdravstvene organizacije da 130-150 miliona ljudi boluje od hroničnog hepatititsa C, dok oko 500.000 ljudi svake godine umre od posledice nelečene HCV infekcije, kao i podataka da je u Srbiji približno 80

hiljada ljudi inficirano visurom HCV, među kojima hiljade ljudi i ne znaju da su zaraženi, ključna poruka skupa je da se opravdano može govoriti o tihoj pandemiji hepatitisa C.



Teško je proceniti broj obolelih od hroničnog virusnog hepatitisa B i C u Srbiji, a u ovom trenutku postoje samo procene u okviru pojedinih rizičnih grupa. Na planu lečenja hepatitisa C inovativni lekovi pokazuju znatno

efikasnije rezultate, dovode do eliminacije virusa kod većine bolesnika sa minornim pratećim efektima i otvaraju mogućnost potpunog izlečenja, a takođe doprinose prevenciji prenošenja infekcije na neinficirane osobe.



-Terapija pegilovanim interferonom, koja se trenutno primenjuje u Srbiji, za 48 nedelja izleči 50 odsto obolelih, dok se preostalih 50 odsto suočava sa prognozom ciroze jetre i pratećim komplikacijama koje mogu dovesti do

karcinoma jetre. Mali broj bolesnika dobija šansu za novi život transplantacijom jetre, a i u takvim slučajevima ponovna infekcija hepatitisa C nakon transplantacije je neminovna, ukoliko se ne primeni antivirusna terapija.

foto: S.S.

Savremena terapija hepatitisa C traje 12 nedelja i dovodi do izlečenja u više od 95 odsto slučajeva. Danas u Srbiji na ovu terapiju čeka više od 1500 bolesnika koji su bezuspešno lečeni pegilovanim interferonom. Lečenje savremenim lekovima doprinosi povećanju kvaliteta života obolelih koji su mahom deo radno sposobne populacije, kao i smanjenju troškova hospitalizacije zbog komplikacija ciroze. Na duže staze, ova terapija donosi smanjenje broja slučajeva karcinoma jetre i najzad troškova transplantacije kao krajnjeg rešenja za najteže oblike bolesti – rekla je prof. dr Milotka Fabri, ispred Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.



Doc. dr Ivana Milošević, infektolog i hepatolog, zamenik direktora Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, skrenula je pažnju da se, iako je u našoj zemlji registrovano smanjenje broja novootkrivenih obolelih sa HCV

infekcijom, istovremeno menja struktura bolesnika te je broj hospitalizovanih pacijenata sa teškim oblicima oboljenja sve veći, među kojima je i visok udeo teških bolesnika kod kojih postojeća terapija ne daje željene rezultate.

- U prethodnih godinu dana ostvaren je značajan pomak u okviru

zdravstvenog sistema i nabavke savremenih lekova nove generacije, pa se nadamo da će lečenje inovativnom terapijom uskoro biti omogućeno i obolelima od hepatitisa C - dodala je doc. dr Milošević.



Na svečanom otvaranju skupa učesnicima su se obratili prof. dr Miloš Korać, predsednik Sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva, doc. dr Tomislav Preveden, predsednik Sekcije infektologa Društva lekara Vojvodine i dr

Branko Huč, ispred organizatora.



S. S.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Male boginje na granici sa Srbijom! Proverite da li imate 6 simptoma ove zarazne bolesti!

Kurir

Autor: Kurir