"LEGENDO DA LI SI TI DIGITRON ILI ČOVEK?" Upitali prolaznika na ulici da li je srećan, a odogovor šokirao, NIŠTA VIŠE NIJE JASNO

Slučajne ankete na ulicama oduvek su privlačile pažnju ljudi, naročito zbog iskrenih i ponekad smešnih odgovora. Ovoga puta novinari portala Index.hr su na ulicama Zagreba pitali prolaznike "Šta je sreća".

Ljudi su davali različite odgoovre, a najviše pažnje privukao je jedan momak koji nije razumeo u potpnusti ovaj koncept, kako ga je nazvao.

Komplikovano je

Ne znajući kakav ga odgovor očekuje, mladić je upitao slučajnog prolaznika u Zagrebu "Da li si srećan?".

- Ni srećan ni nesrećan. Ne razumem baš pojam sreće. Ne razmišljam o tome, potpuno neutralan. Ne može biti ni dobro ni loše - tvrdi mladić, koga su potpom upitali da li to znači da reč je o potpunom nihilizmu.

- Ne bih rekao da je to nihilizam, možda potpuna objektivnost. Bez koncepta sreće uopšte. Zanimljivo je jer imate mogućnost objektivno-analitičkog posmatranja - obbjasnio je.

Zbunjeni novinari upitali su ga kako je došao do tog zaključka i razmišljanja.

- Najčešće je to, valjda, ono čime se čovek bavi. Dakle, uvek određeni interesi. Ne bih rekao da me obavezno čine srećnim koliko me zanimaju - odgovorio je on.

Video je postao hit na mrežama

U komentarima koji su se nizali ispod snimka mladić je dobio nadimak filozof, a bilo je i onih koji su videli materijal za dalju razradu debate.

"To ti je ono kad pitaš nešto pa posle odgovara znaš manje nego pre nego što si pitao.", bio je samo jedan od komentara na tu temu ispod viralnog snimka.

Nikome ništa nije jasno

Neki korisnici su videli priliku da se našale, te su se nadovezali: "Legendo jesi ti digitron ili čovek?", "Brat je samo oženjen", bili su samo neki od komentara.

