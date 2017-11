SUNCE SE VRAĆA U SRBIJU: Sreda sunčana i toplija, do 16 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu i jugozapadu jutro mestimično maglovito sa slabim mrazem.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni, jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 7 C, najviša od 10 do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije. Vetar uglavnom slab, zapadni, jugozapadni. Najniža temperatura 7 C, najviša oko 16 C.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 29. novembra: Do subote pretežno sunčano i toplo, po kotlinama i nižim predelima maglovito. Magla će se u četvrtak i petak ponegde zadrzati duže tokom prepodneva.

U nedelju i ponedeljak pretežno oblačno i hladnije, u nižim predelima povremeno kisa, na planinama sneg. Od utorka razvedravanje uz porast temperature.

