MIRIŠE NA PRAVU ZIMU: Vreme se promenilo preko noći, u Srbiji danas oblačno i hladno sa kišom i snegom

Naoblačenje, mestimično sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, do kraja dana i tokom noći će se, iz severnih i zapadnih krajeva proširiti i na ostale delove Srbije.

Samo će se na jugu i jugoistoku veći deo dana zadržati suvo vreme, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod. Po podne u brdsko-planinskim, tokom noći ponegde i u nižim predelima, kiša će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 8 stepeni, najviša dnevna od 8 C na severozapadu, do 14 C na jugoistoku.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i hladnije, od sredine dana povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren jugoistočni, po podne umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura oko 8 C, najviša dnevna oko 10 stepeni.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Fonet)

