PADAVINE: Naredne nedelje uz vetar, kiša i sneg

Najniža temperatura biće od minus dva do osam, najviša od osam na severozapadu do 13 na jugoistoku



U Srbiji će sutra biti oblačno i vetrovito, uz pad temperature i veću količinu padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.



U većini krajeva južne i jugozapadne Srbije očekuje se od 20 do 30 milimetara kiše, a na krajnjem jugozapadu i jugu i preko 40 milimetara. Jak i olujni vetar će ujutru duvati na planinama, u južnom Banatu i u donjem Podunavlju.



Najniža temperatura biće od minus dva do osam, najviša od osam na severozapadu do 13 na jugoistoku, u Timočkoj Krajini do šest stepeni. U Beogradu će biti oblačno s kišom i vetrovito. Najniža temperatura će biti šest, najviša 10 stepeni.



Naredne nedelje će u Srbiji biti oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Od subote je moguća susnežica i sneg i u nižim predelima, uglavnom u severnim i zapadnim delovima Srbije, a u nedelju i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U ponedeljak i utorak će biti hladno i uglavnom suvo. Od srede će biti malo toplije.

Kurir / E.K.

Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Foto: Shutterstock