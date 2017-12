UPOZORENJE ZA SRBIJU! NAPADAĆE VIŠE OD 20 CM SNEGA: Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana! STIŽE PRAVA ZIMA

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa snegom, a u planinskim predelima će se povećati visina snežnog pokrivača.



Na istoku i krajnjem jugoistoku Srbije očekuje se umereno do potpuno oblačno i malo toplije, povremeno sa slabom kišom, koja će se rano ujutru ponegde lediti pri tlu.



Krajem dana i u ovim predelima kiša će preći u slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, zapadni, a na jugu pre podne umeren južni. Najniža temperatura od minus 2 do 3 C, najviša dnevna temperatura od minus 1 do 1, dok će na na jugoistoku i istoku zemlje biti do do 5 C.



U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja oko nultog podeoka, a u toku noći se očekuje prestanak padavina.



Početkom sedmice u Srbiji će ponegde biti i umeren mraz. U ponedeljak umereno i potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo ujutru na jugoistoku ponegde sa slabim snegom. Uveče i u toku noći na severu Srbije, a u utorak u ostalim krajevima povremeno slab sneg uz umeren i jak severozapadni vetar.



Od srede do subote suvo i toplije sa sunčanim intervalima, a za vikend novo naoblačenje sa kisom, a na planinama sa snegom.

