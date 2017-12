ČUVENI SRPSKI EPIDEMIOLOG: Male boginje napunile bolnice, očekuju se novi slučajevi!

BEOGRAD - Srbija se svim silama bori da zaustavi epidemiju malih boginja, treću od početka ovog veka, kako ne bi poprimila nesagledive razemere zbog malog odziva na vakcinaciju MMR vakcinom - protiv malih boginja, zauški i rubeola.

Srećom dosad nismo imali nijedan smrtni slučaj.

"U Srbiji je trenutno oko 350 obolelih od malih boginja - morbila. Njih 200 je u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji, dok je na teritoriji centralne Srbije više od 140 i jedna osoba u Subotici", kaže najčuveniji srpski epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović.

Na pitanje da li su svi oboleli bili vakcionisani i kakve su komplikacije morbila kod njih, Radovanović ističe da više od 90 odsto ili nije bilo vakcinisano ili nije poznato da su ikad primili MMR vakcinu.

"Zanimljivo je što od komplikacija uglavnom imaju upalu pluća, i to u procentualno većem broju slučajeva nego što se javlja u zemljama Evropske unije. Kod nas je to osam odsto, dok se u EU upala pluća javlja u jedan do šest odsto slučajeva. Srećom, za sada nema encefalitisa ili zapaljenja mozga", ističe epidemiolog.

Radovanović dalje navodi da kada je počela epidemija da je procenat vakcinisanih bio veoma nizak, ali da su roditelji odmah reagovali.

"Roditelji su masovno počeli da dovode decu na vakcinaciju. U ovom času niko ne može da vam kaže koliki je obuhvat, ali je nesumnjivo veći. Čak i u prestoničkoj opštini Stari grad, gde je bio samo 26 odsto. Cilj je, naravno, tih 95 odsto. Sad možemo da budemo mirniji. Biće još obolelih jer epidemija traje, ali neće biti katastrofalnih posledica", navodi epidemiolog.

On je na kraju dodao da trenutno u Srbiji vladaju rino i enetero virusi.

"Zimski period je uvek bio sezona respiratornih infekcija. Nikako ne bi trebalo da na svoju ruku koristimo antibiotike. Srbija je zemlja sa višom potrošnjom tih lekova u odnosu na zemlje zapadne Evrope. A oni ne deluju na viruse, nepotrebni su i štetni jer stvaraju otpornost bakterija na njih. Moj savet je da se svi držimo zlatnog pravila - prvo kod lekara, onda brisevi, analiza krvi, pa tek onda terapija", kaže Radovanović.

