ANA BRNABIĆ: Prvi Državni data centar omogućiće milionske uštede u budućnosti za budžet Srbije!

Prvi "Državni data centar" otvoren je danas u Beogradu, a u njemu će biti smeštena ključna informaciono- komunikaciona infrastruktura države, odnosno "srce i duša" srpskih telekomunikacija i informacionih tehnologija.

To će, kako je istakla predsednica vlade Ana Brnabić, omogućiti milionske uštede u budućnosti za budžet Republike Srbije.

"Ovo će omogućiti milionske uštede u budućnosti, za sve poreske obveznike, građane Srbije, zato što praktično nećemo više imati državu gde će svako pojedinačno ministarstvo, svaka agencija, uprava, imati sopstvene 'data centre' u nebezbednim uslovima, nego ćemo sve moći da radimo, plaćamo i vodimo centralizovano", naglasila je predsednica vlade nakon otvaranja centra.

Podvlači da će te uštede omogućiti vladi da ulaže u druge stvari koje su važnije za građane, a da je sve to moguće, zbog timskog rada.

Takođe, pored otvaranja "državnog data centra", Brnabić je rekla da je jako ponosna na sve šta je urađeno za pet meseci, što joj, kako ocenjuje, daje razlog za optimizam, da će Srbija mnogo brže nego što je mislila uspeti da nadoknadi propušteno i da će zaista za par godina postati lideri u regionu, što se tiče elektronske uprave.

Pored centralizovane Kancelarije za IT i eUpravu, koja je počela da radi u punom kapacitetu, kaže Brnabić, Narodna skupština je usvojila Zakon o elektronskom poslovanju, koji je od ogromnog značaja za eUpravu, a završen je Zakon o elektronskom poslovanju, te da očekuje da će taj predlog zakona za nekoliko dana biti na vladi.

Uz to, kako kaže, Ministarstvo pravde završilo je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je ušao u javnu raspravu 1. decembra, trajaće do 15. januara i ta tri zakona su, podvlači, ključna za eUpravu.

"Takođe, hvala NBS za veliku podršku u projektu za elektronsko plaćanje, to je jedna od stvari koju sam identifikovala u svom ekspozeu, kao jednu od najvažnijih koju moramo da završimo, zato što u toj stvari previše kasnimo, država je bila jedina u kojoj građani nisu mogli da plaćaju platnom karticom usluge koje država pruža", rekla je Brnabić.

Premijerka navodi da joj je drago što je sada "završen krug" i što građani mogu da plaćaju platnim karticama usluge koje pruža država, a da joj je posebno drago što je u okviru toga obuhvaćena i domaća platna kartica "dina" i pozvala je sve građane da u što većem broju tu mogućnost iskoriste.

Foto: Zorana Jevtić