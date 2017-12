SKANDALOZNO! PSIHIJATAR OPRAVDAVA NASILNIKE: Muževima prekipi jer žene zvocaju! MIHAJLOVIĆ: Zbog takvih ubijaju žene!

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović oštro je osudila šokantne izjave psihijatra i bivšeg ambasadora Jovana Marića, koji je skoro pa odobravajućim tonom govorio o nasilju nad ženama!



Gostujući na televiziji Pink, Marić je, na zaprepašćenje javnosti, pojam nasilnika podelio na muški i ženski rod.



Mazohizam



- Sada je vrlo popularno govoriti rodno senzitivni jezik, pa kažu nasilnici. Ama, rekoh, ljudi, kažite uvek nasilnici i nasilnice, jer imamo nasilnice. Jeste da je to znatno manji procenat, ali čini mi se da muško nasilje počinje od te, nazovimo diskusije, svađe unutar braka... Poznat sam po toj rečenici: „Drage dame, ne morate uvek da pobeđujete vaše partnere verbalno, jer bog vam je dao veću verbalnu zonu za verbalizaciju, tako da je žena mnogo spretnija u toj svađi, diskusiji, a onda muškarac izgubi živce i poteže ono što je njemu bog dao, a to su mišići“ - izjavio je on.



Marić smatra da postoje muškarci koji uživaju u bolu koji im žene nanose.

- Postoji duboko psihološka pozicija „kik mi“. Dakle, podmetne se - udari me, šutni me, bolje rečeno. Gotovo mazohistička pozicija. Govorim o muškarcima koji prihvataju da budu mazohistični, da gotovo uživaju u tom nekom bolu, to surovo zvuči, ali je tako, nažalost... Ti muškarci koji „prihvataju“ da budu na neki način dugo vremena žrtve tog verbalnog nasilja od žena zapravo su osobe koje prihvataju - neka bude ta supruga dominantna u našoj dijadi - rekao je on i nastavio:

foto: Damir Dervišagić



Branio muškarce



- Emancipacija žene je donela velike probleme ženama. Napisao sam knjigu „Muškarac naspram žene“, gde se kaže ravnopravni jesmo, ali jednaki nismo.



Marić se osvrnuo i na lični slučaj.

- Mislim da muškarac ćuti, ili sam bar ja ćutao u svom slučaju, zbog mira u kući - rekao je on.



Ovakav Marićev stav šokirao je Mihajlovićevu, koja je ujedno upozorila i medije da povedu računa o načinu na koji se priča o nasilju nad ženama.



Loše posledice



- Ne želim da se mešam ni u čiju uređivačku politiku, ali kada dan nakon nesreće u Beogradu, kada je muž pucao na suprugu, na TV Pink vidite temu o nasilju nad muškarcima, onda to sigurno proizvodi opasnu relativizaciju nasilja nad ženama. I kada čujete Jovana Marića kako kaže „da žena zvoca po ceo dan po kući, a onda muškarcu prekipi“, da „ima žena koje mazohistički vole nasilje“, da je „emancipacija žena donela velike nevolje ženama“ i govori o svom privatnom životu i svojim problemima, onda samo možemo da očekujemo nastavak nasilja nad ženama - rekla je ona i dodala da je uloga medija u smanjenju nasilja nad ženama velika i da bez medija Srbija neće uspeti da bude društvo bez nasilja.



Ministarstvo saopštilo LAŽNI ZORANINI PROFILI NA FEJSBUKU I TVITERU

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture upozorilo je da na Fejsbuku i Tviteru postoji veliki broj lažnih profila sa imenom i fotografijama ministarke Zorane Mihajlović. - Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović nema svoj privatni profil na Fejsbuku, već ima stranicu koja je na ćiriličnom pismu i na kojoj se nalaze zvanične informacije i njeni stavovi. Potpredsednica Vlade na Tviteru nema svoj profil - navodi se u saopštenju.



