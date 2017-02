ILUMINATI POTOPILI TITANIK: Nova teorija zavere o katastrofi veka!

„Titanik“ nije potonuo 14. aprila zbog udara u ledeni breg na Atlantskom okeanu, već zbog ogromnog požara u brodu, dok ga je ledeni bred samo dokusurio, objavila je većina svetskih medija ovih dana.



Ova vest samo je ohrabrila mnoge teoretičare zavere, koji inače nisu verovali u zvaničnu verziju najpoznatije pomorske katastrofe, pa oni tvrde da je ovo samo još jedan dokaz da je propast „Titanika“ u stvari dobro isplanirana zavera iluminata.



Spoj faktora



Novinar Senan Moloni, koji je 30 godina proveo ispitujući čuvenu katastrofu, do zaključka o požaru došao je proučavajući fotografije unutar broda nastale pre nego što je napustio brodogradilište u Belfastu.

- Zvanična istraga je nesreću okarakterisala kao božje delo. Međutim, sudar s ledenim bregom i potonuće nisu bili tako jednostavni. Bio je to spoj neočekivanih faktora - vatre, leda i nemara - objasnio je Senan Moloni.



Kako je dodao, on je uspeo da otkrije tragove požara dugačke čitavih 10 metara upravo na delu koji je pogodio ledeni breg.

- Stručnjaci su potvrdili da su to tragovi požara u trospratnom skladištu za gorivo. Ekipa od 12 ljudi pokušala je da ugasi požar, a temperatura je mogla da dostigne i 1.000 stepeni. Zbog toga što je taj deo goreo nekoliko puta, ledeni breg ga je samo dokrajčio - tvrdi Moloni.



Predskazanje

ROMAN 14 GODINA RANIJE



Jedna od neočekivanih slučajnosti, roman Morgana Robertsona iz 1898. o potapanju „Titana“, odavno je mnoge uverila da je katastrofa planirana. Ovo svojevrsno predskazanje opisuje najveći brod koji tone nakon udara u ledeni breg na prvom putovanju iako je smatran nepotopivim.

Neobična teorija

UOPŠTE NIJE NI POTONUO



Publicista Robin Gardiner ima neobičnu teoriju o najčuvenijoj pomorskoj tragediji: on tvrdi da 1912. uopšte nije potonuo „Titanik“ već sestrinski brod „Olimpik“. Kako navodi, „Olimpik“ je imao sudar 20. septembra 1911. i vraćen je u brodogradilište, gde je popravljen.



Pošto majstori nisu uspeli da naprave brod u roku, popravljeni „Olimpik“ je prefarban i poslat na put pod lažnim imenom. Ispred njega je poslat spasilački brod „Kalifornijan“, u koji je lažni „Titanik“ udario, pa su oba potonula. Navodno, pravi „Titanik“ je pod imenom „Olimpik“ bio u upotrebi skoro 25 godina.

Publicistkinja Emili Miler tvrdi da je ova vest samo dokaz da iza svega stoji tajno društvo iluminata, ljudi koji već vekovima kontrolišu planetu i planiraju uspostavljanje potpune vlasti i takozvanog novog svetskog poretka.- Mnogi sumnjaju u zvaničnu verziju događaja, pogotovo zato što su na „Titaniku“ bili neki od važnih ljudi, poput Džona Džejkoba Astora, protivnika bankarske ideje stvaranja Federalnih rezervi. To je samo još jedan od dokaza da su iluminati organizovali potapanje broda, kao i da uopšte nije reč o nesreći - tvrdi ona.Kako navodi, misteriozni Rimski klub, jedna od udarnih pesnica iluminata, osmislio je celu katastrofu.- Rimski klub je najavio katastrofu u romanu Morgana Robertsona „Neizbežno, propast Titana“, pisanom 14 godina pre katastrofe. Tu se opisuje propast najvećeg putničkog broda nazvanog nepotopivi. Osim toga, Rimski klub je snimio dokumentarac u kojem navode da je kapetan broda naredio da se punom parom ide na ledeni breg i da je „Titanik“ namerno potopljen - tvrdi Milerova.

