(VIDEO) ŠOKANTNO: Titanik nije potonuo zbog udara u santu leda!

Iako se do sada verovalo da je uzrok nesreće udar broda u ogromnu ledenu santu došlo se do novih dokaza koji ukazuju da je katastrofa krenula od požara koji je izbio u trupu broda uoči isplovljavanja broda koje vlasnici Titanica nisu hteli da odlože.

Novinar Senan Moloni, koji se više od 30 godina bavi katastrofom Titanica, proučavao je retke fotografije koje je snimio glavni električni inženjer broda. Primetio je velike crne mrlje u unutrašnjosti broda, s desne strane trupa, na mestu gde je kasnije brod probila santa.Mrlje su verojatno nastale zbog požara u jednoj od prostorija s kotlovima. Požar je pokušavalo da ugasi 12-estoro ljudi, no bio je prevelik da bi ga se stavilo pod kontrolu, a temperatura je bila preko 1000 stepeni.

It was fire, not ice: New documentary provides evidence corporate greed, not act of God, sunk #Titanic https://t.co/FzdZ4yD0IN pic.twitter.com/tsBYfuzRKO — Sputnik (@SputnikInt)

">January 2, 2017

Posada broda dobila je navodno naredbu od predsednika brodske kompanije ''White Star Line'' J. Brusa Ismaja, da ne smeju nikome od 2.500 osoba na brodu da kažu za požar jer je verovao da će vatru brzo ugasiti. Predstavljajući svoj dokumentarac ''Titanic:Novi dokazi'', Moloni je naveo da je pre isplovljavanja brod bio obrnuto vezan kako putnici slučajno ne bi videli tinjajuću vatru.Kada je brod naletio na santu, čelični trup je zbog požara bio preslab i popucao je posle čega je došlo do potonuća broda.

Forget the iceberg... Is this the REAL reason the Titanic sunk? https://t.co/nLXeDu1fIz pic.twitter.com/vn8Bnm8Fwn — The Sun (@TheSun)

">January 2, 2017

"Službena istraga o ovoj katastrofi tretirala je potonuće kao božje delo. No, ovo nije jednostavan slučaj sudara s ledenjakom. Katastrofa je posledica vatre, leda ali i ljudskog faktora odnosno nemara vlasnika kompanije. Niko do sada nije slučaj Titanika istraživao na ovakav način. Stručnjaci za metalurgiju kazali su nam da takva visina temperature do koje je moglo doći zbog požara može da utiče na smanjenje čvrstoće čelika i do 75 posto", pojasnio je Moloni a prenosi Independent.

Titanic sank due to enormous uncontrollable fire, not iceberg, experts claim https://t.co/AwKMMUuiOf pic.twitter.com/0KslzgXn3O — Independent.ie (@Independent_ie)

">January 2, 2017

Ekspert Roj Boston je 2008. izneo teoriju prema kojoj je u skladištu s ugljem na Titaniku počeo da tinja požar još deset dana pre isplovljavanja. I da nije udario u santu, brod bi potonuo pre dolaska u Njujork, zaključio je Boston.

