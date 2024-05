POŽAR NA DEPONIJI DUBOKO I DALJE GORI: Dim se širi u sve delove grada Užica, i u Čajetini se oseća miris plastike

Dim od požara koji danima traje na deponiji Duboko kod Užica i dalje se širi u Užicu, Sevojnu, Lužničkoj dolini, a građani Čajetine tvrde da su i oni osetili miris plastike.

Od jutros se na deponiji Duboko sprovodi plan koji je juče donet na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije. Počelo se sa prokopavanjem puteva sa bočnih strana deponije, na terenu je veliki broj kamiona i bagera, kao i vatrogasaca i zaposlenih u užičkim javnim preduzećima.

foto: Zvezdana Gligorijević

Iz Zavoda za javno zdravlje juče ke objavilo rezultate da su izmerene vrednosti PM 10, TSP (ukupne suspendovane čestice), čađi, SO2 i NO2 ispod dozvoljene granične vrednosti za sve parameter. Sinoć su poslali dodatak uz ovo saopštenje u kome navode sledeće:

"Zavodi za javno zdravlje u Srbiji nisu ovlašćeni za merenje prisustva dioksina i furana u vazduhu. Ova jedinjenja su izuzetno kancerogena, a oslobađaju se u atmosferu prilikom gorenja gume, plastike i medicinskog otpada”.

foto: MUP Srbije

Savetuju građane da, koliko su u mogućnosti, izbegavaju izloženost vizuelnoj i mirisnoj perjanici paljevine (zatvaranje prozora i vrata objekata, sklanjanje sa otvorenih prostora, izbegavanje boravka dece na otvorenom i na igralištima…). Na sajtu ZZJZ Užice takođe se prati prognozu vremena za područje deponije duboko. Navodi se daje stratifikacija prizemnog sloja atmosfere nestabilna. Meteorološki uslovi u petak (10.05.) biće nepovoljni, jer pojačan vetar i nestabilna stratifikacija pogoduju rasplamsavanju vatre. Na osnovu lokacije deponije Duboko, preovlađujuće strujanje bi eventualno emitovane zagađujuće materije tokom dana usmeravale ka području grada Užica, a naročito ka severnim delovima grada.

Uveče i tokom noći ka suboti (10/11.05.) slabljenje vetra i stabilizacija prizemnog sloja atmosfere. Vetar će uveče nastaviti da duva iz istočnog smera, a od ponoći će biti u skretanju na slab, zapadni. Sa aspekta širenja i rasplamsavanja vatre, meteorološki uslovi će biti povoljniji (što znači da se eventualno emitovane zagađujuće materije neće prenositi na veće udaljenosti), ali u neposrednoj blizini i okruženju oko same deponije ovo može usloviti povećanje koncentracije zagađujućih materija.

Slab zapadni vetar će duvati do subote pre podne, a od sredine dana do uveče (11.05.) uspostaviće se severno strujanje (srednje brzine 3, a maksimalne brzine do 7 m/s). Ovo je slabiji intenzitet severnog vetra u odnosu na jučerašnji dan kad su emitovane materije transportovane do Sevojna. Padavine se u subotu ne očekuju.