“GOGA SEKULIĆ ZAVRŠILA NA EVROVIZIJI!" Mreže gore zbog Šarlot Pereli! Šveđanka obožava Srbiju, 1999. godine raširila trobojku!

Sinoć je u revijalnom delu Evrovizije održano nekoliko nastupa starih takmičara čije se pesme pamte i posle mnogo godina. Jedna od njih je i pesma “Take me to your heaven” predstavnice Švedske iz 1999. godine Šarlot Pereli.

foto: Printscreen

Njen nastup izazvao je haos na drušvenim mrežama zbog neverovatne sličnosti sa našom pevačicom Gogom Sekulić.

foto: Petar Aleksić

- Šveđanka ista Goga! Ljudi, Goga završila na Evroviziji! "Gaćice" osvojile Evropu! Zašto nismo znali da Goga peva ove godine na Evroviziji! Gogina sestra bliznakinja - samo su neki od komentara na mrežama.

1 / 2 Foto: Printscreen

Inače, Šarlot je pobedila na Evroviziji koja se 1999. održavala u Jerusalimu. Zanimljivo je da je Šarlot na takmičenju za pesmu Evrovizije "Melodifestivalena", kada je proglašena pobednicom, raširila srpsku trobojku uprkos delikatnoj političkoj situaciji tih godina na našim prostorima.

Bonus video:

01:23 GOGA SEKULIĆ I KATARINA GRUJIĆ ŠOKIRANE ODGOVOROM VUKA MOBA! Pevač otkrio usred emisije: Evo sa koliko žena je bio