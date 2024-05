POBEDOM NA EVROVIZIJI JE ZAPALILA EVROPU PRE 19 GODINA: Imala je SKANDALOZAN RAZVOD, mnogi je zaboravili i dalje izgleda BRUTALNO

I dok publika vredno glasa večeras, scenu Evrovizije zapalila je Elena Paparizu, koja je izvela svoj vanvremenski hit "My Number One."

Vremeplov

Elena Paparizu je energičnim nastupom podsetila sve na 2005. godinu, kada je ovim hitom, glasom i stasom očarala Evropu, a njena pesma i danas je veliki hit. Svi su bili oduševljeni kad se pojavila, a ne prestaju da komentarišu da i danas izgleda brutalno, kao i pre 19 godina.

Nije bilo osobe koja nije znala reči ove pesme, a Elena je te godine proglašena najlepšom takmičarkom. Ova dvadesettogodišnjakinja sa dugom smeđom kosom i savršenom linijom nije mogla da prođe nezapaženo.

Grkinja je nakon Evrovizije i velikog trijumfa nastavila da se bavi muzikom.Snimila je preko deset albuma, a njene pesme su neretko obrađivane od strane pojedinih pevača iz Srbije.

Skandalozan razvod

Bila je udata za menadžera Tonija Mavridisa, sa kojim je provela 12 godina.

Međutim, ta veza je okončana razvodom koji je mesecima bio glavna tema grčkih medija. Kako su pisali, Elena i suprug su došli u sukob zbog podele imovine.

Gde je Elena danas?

Elena je poslednjih godina članica žirija grčke verzije televizijskog šoua "The Voice" i od 2015. je u braku sa inženjerom Andreasom Kapsalisom. Venčali su se u tajnosti, a svoj ljubavni odnos su započeli u oktobru 2012. godine.

2022. godine vratila se na Evroviziju i nastupila kao gošća u Roterdamu, a svojom pojavom izazvala je opšte oduševljenje.

Ko još nastupa u revijalnom delu?

Eleni se na sceni pridružila i Sertab Erener, koja je odnela pobedu 2003. za Tursku s pesmom "Anyway That I Can".

