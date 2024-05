OVO SU SVI FINALISTI EVROVIZIJE 2024: Napeto do kraja, njih 26 bori se za pobedu, tu je i NAŠA TEYA DORA, ali i glavni favoriti

Nakon druge polufinalne večeri koja je održana večeras poznati su svi finalisti ovogodišnjeg najprestižnijeg takmičenja Evrovizija.

Svoje mesto u velikom filnalu osigurala je naša predstavnica Teya Dora sa pesmom "Ramonda", koja se predstavila prve polufinalne večeri, ali i glavni favorit Bejbi Lazanja iz Hrvatske.

U nastavku pogledajte listu svih finalista Evrovizije 2024:

U utorak je izabrano prvih 10 finalista, a na toj lisiti su:

1. Srbija, Teya Dora – Ramonda

2. Portugalija, Iolanda – Grito

3. Slovenija, Raiven – Veronika

4. Ukrajina, alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

5. Litvanija, Silvester pojas – Luktelk

6. Finska, Windows95man – No Rules!

7. Kipar, Silia Kapsis – Liar

8. Hrvatska, Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

9. Irska, Hera Björk - Scared of Heights

10. Luksemburg, TALI – Fighter

Večeras je izabrano njih 10.

1. Letonija - Dons "Hollow"

2. Austrija - Kaleen "We will rave"

3. Holandija - Joost Klein "Europapa"

4. Norveška - Gate "Ulveham"

5. Izrael - Eden Golan "Hurricane"

6. Grčka - Marina Sati "Zari"

7. Estonija - 5miinust & Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

8. Švajcarska - Nemo "The Code"

9. Gruzija - Nutsa Buzaladze "Firefighter"

10. Jermenija - Ladaniva "Jako"

Takođe, u finale su se dirketno plasirali članovi velike petorke.

1. Ujedinjeno Kraljevstvo - Olly Alexander "Dizzy"

2. Francuska - Slimane "Mon amour"

3. Nemačka - Isaak "Always on the run"

4. Španija - Zora "Nebulosa"

5. Italija - La Noia "Angelina Mango"

6. Švedska - Marcus i Martinus "Unforgetable"

