OVE ZEMLJE IDU DIREKTNO U FINALE EVROVIZIJE: Za njih nema neizvesnosti, a ovo je GLAVNI RAZLOG ZA OVAKVU ODLUKU

Takmičenje za najbolju pesmu Starog kontinenta (Evrovizija) počelo je u utorak, a večeras se održava drugo polufinalno veče.

U pauzama između nastupa takmičara svoje numere izveli su predstavnici "velike petorke" koji su direktni finalisti.

Zašto je tako?

Ipak, mnogima je zapalo za oko to što se nekoliko zemalja-učesnika u polufinalima pojavljuje tek u revijalnom delu.

U pitanju su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Nemačka, Španija i Italija, tzv. Velika petorka, koje mirno gledaju prve dve evrovizijske večeri i nastupaju tek u finalu.

Ove zemlje plaćaju najviše novca Evropskoj radiodifuznoj uniji, odnosno organizatoru takmičenja, pa nisu u obavezi da zasluže mesto u krajnjem muzičkom okršaju Evropljana. Sigurno mesto u finalu tradicionalno ima i zemlja domaćin.

Velika petorka:

1. Ujedinjeno Kraljevstvo - Olly Alexander "Dizzy"

2. Francuska - Slimane "Mon amour"

3. Nemačka - Isaak "Always on the run"

4. Španija - Zora "Nebulosa"

5. Italija - La Noia "Angelina Mango"

6. Švedska - Marcus i Martinus "Unforgetable"

