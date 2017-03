ISPOVEST GENERAL OJDANIĆ OGORČEN I TUŽAN: Srbija me zaboravila! Društvo 14:38, 25.03.2017. 68

General Ojdanić se nakon povratka iz Haga zavetovao na ćutanje, dugo nije želeo da ispriča šta ga muči, ipak, ovaj 24. mart mu je teško pao, probudio je emocije i učinio da se, kako nam kaže, oseća loše i zaboravljeno...

- Izgubljeni su toliki životi, zemlja nam je razorena, a ono što naš neprijatelj nije uspeo u ratu za vreme agresije, uspeo je posle, dolaskom njihovih poslušnika - kaže na samom početku svoje ispovesti general Ojdanić. Podseća nas da se navršavaju četiri godine od njegovog povratka iz Haga i da od tada nigde medijski nije nastupao i govorio o bilo čemu, objašnjava i zašto...

Foto: Nebojša Mandić

- Ja sam povređen brojnim stvarima. Ne od naroda, nego od moje države i od onih koji su vodili ovu državu nakon ne agresije, nego NATO kampanje. Sve što smo mi čuvali i sačuvali, sve su upropastili. Šta sada ja imam da vam pričam, evo, nisam bio pozvan na skup povodom godišnjice, a ja sam bio načelnik štaba Vrhovne komande.

Zamislite, obeležava se sećanje na 18 godina od NATO agresije, poenta je da se ne zaboravi, a kako da se ne zaboravi kada mene niko nije pozvao, mene su prvog zaboravili, pogođen sam tim gestom, ne krijem. Pratio sam taj skup i samo je akademik Jelena Goskova, koja je veći Srbin od bilo koga od nas, pomenula moje ime u svom nadahnutom govoru, niko drugi - priča nam general gotovo u jednom dahu.

Povratak iz Haga (Foto: Nebojša Mandić)

- Sačuvao sam mnoge živote, sve do posledgnjeg sam izvukao iz jazbine Generalštaba, tu sam bio. Da su mi na obeležavanju koje je bilo pretprošle godine rekli: “Dođi, imaćeš stolicu, sedi i slušaj kako se evociraju sećanja na te tužne dane”, došao bih, ali da idem nepozvan neću, ja sam živ, živ i zdrav i enciklopedija svega doživljenog - dodaje on.

General Ojdanić kaže da je čak za vreme bombardovanja i Slobodana Miloševića savetovao kako se i šta mora da uradi.

- Preko mene je išlo sve, od mobilizacije ljudi do odlaženja na nesrećno Kosovo, sve akcije koje su bile išle su preko mene, ja sam morao i Miloševiću da predlažem kako se to vojnički može i treba raditi i uraditi - priseća se Ojdanić.

Foto: Nebojša Mandić

Ponosan je, kaže, na sve što je radio za vreme bombardovanja i na ono što je usledilo.

- Otvorio sam juče oko 150 kilograma raznih papira, istorije naše tame duge 78 dana i 78 noći... Dok su drugi tada spavali, ja nisam spavao, i to u mojim godinama. Nije mi bilo ni teško ni žao, znao sam šta žrtvujem za svoj narod i svoju vojsku, ali kada se ovako sada neko ponaša, to boli - kaže general.

On podseća da je prvi od optuženih dobrovoljno po usvajanju Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom otišao u Hag.

- Tamo sam proveo 11 i po godina, a do pravosnažne presude svakodnevno sam radio u mojim godinama 15 sati dnevno i pročitao na milione strana dokumenata iz Tužilaštva i vlastitog materijala, što je bilo teško izdržati, ali kada znam za šta se borim, a to je dokazati istinu, što niko nije uspeo, ni ja, jer sam osuđen na 15 godina. Kada sam stekao pravo da nakon dve trećine odslužene kazne budem pušten na slobodu, videlo se, nažalost, da neki Srbi to nisu rado dočekali, neću reći koji, sami će se prepoznati - ogorčen je Ojdanić.



