NAJOZOGLAŠENIJI NA SVETU: Satanisti slave Novu godinu ispred Hrama Svetog Save!

Pripadnici Satanističke crkve, najozloglašenije sekte na svetu, najavili su na Fejsbuku skup povodom dočeka Nove godine, i to ni manje ni više nego ispred Hrama Svetog Save u Beogradu!

- Doček Nove godine koji organizuje najveća sekta na Balkanu: Satanistička crkva Srbije! Čekamo vas! Ave Satana 666 - stoji na njihovoj pozivnici.



Da stvar bude jezivija, za samo nekoliko dana više od 400 ljudi najavilo je dolazak na skup koji će početi 31. decembra u 22 sata i trajati, kako je najavljeno, do dva sata nakon ponoći.

- Dragi satanisti, pošaljite poziv svim svojim drugarima za lajk stranice i pozovite što više ljudi na ivent! Moramo da prikupimo što više satanista. Hrišćani nas neće sprečiti! - samo je jedan u nizu poziva.

- Nećemo orgije, jer nisam siguran da je to legalno - dodao je jedan od članova.



Sektolog Slađan Mijaljević kaže da poziv na ovu blasfemičnu zabavu treba shvatiti veoma ozbiljno, kao i činjenicu da je nekoliko stotina ljudi najavilo da će joj prisustvovati:

- Satanistička crkva je izuzetno opasna. Za javnost oni pričaju jedno, a u potaji se upuštaju u razne opasne rituale i obrede, koji uključuju orgije, žrtvovanje životinja, pa čak i ubistva. To što ova sekta postoji i što organizuje ovakav skup ispred svetinje dokaz je slabosti države koja to nije sprečila!



Od MUP Srbije juče nismo dobili odgovor na pitanja da li će i šta preduzeti ovim povodom.

Protojerej Pavlović

KO ZNA KO STOJI IZA NJIH



Protojerej-stavrofor Stojadin Pavlović iz Hrama Svetog Save smatra da ne treba ignorisati ovakve najave.

- Ko zna ko su ti ljudi, da li neko stoji iza njih i kakva im je namera. Treba biti vrlo obazriv.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Shutterstock,Foto: Marina Lopičić