SUPER SUBOTA U ER SRBIJI: Popusti na letovima za Brisel i Zagreb!

Ove subote, 28. januara, svi gosti koji posete poslovnice Er Srbije u Beogradu i u Nišu, imaće priliku da nabave povratne karte po promotivnim cenama između Beograda i sledećih popularnih destinacija:

Brisel, počev od 149 evra

Zagreb počev od 109 evra*

Karte po ovim promotivnim cenama važiće za putovanja od 30. januara 2017. do 15. juna 2017, osim u periodu od 10. aprila do 7. maja. Poslovnice Er Srbija nalaze se u Beogradu u Bulevaru kralja Aleksandra 17, radno vreme subotom je od 9 do 17 časova, a u Nišu u Ulici vožda Karađorđa 19, gde je radno vreme subotom od 9 do 14 časova.

Navedene cene uključuju sve takse osim usluge za izdavanje karte. Putovanja vikendom podležu doplati od 10 evra po pravcu. Popust za decu neće se primenjivati. Za bebe se plaća 10 odsto od cene karte bez taksi. Promotivna ponuda važi za putovanja koja obuhvataju noć subota na nedelju ili najmanje trodnevni boravak.

http://chats.viber.com/kurir