SUROVO NASILJE: Muž me brutalno tukao pendrekom

Suprug me godinama psihički i fizički maltretira. On je sada u pritvoru, ali ja strahujem za svoj život. Tukao me je pendrekom, bilo je strašno.



Ovim rečima za Kurir počinje svoju potresnu ispovest Sanja K., žrtva porodičnog nasilja.



Sve zabranio



- Imala sam jezive povrede po telu i licu, koje je evidentirao i lekar. Često me je muž tukao pendrekom, a u danima kada su povrede bile izražene, nisam izlazila nigde iz kuće. Zabranio mi je da nađem posao i da se družim s prijateljicama - priseća se naša sagovornica.



Ona sa suprugom ima dvoje male dece, a nakon svakodnevnog nasilja Sanja je utočište pronašla u sigurnoj kući.

- U situacijama kada sam dobijala batine, deca su se nalazila u drugoj sobi ili su spavala. Dobro je pa nisu stalno gledala kako me on brutalno bije. Uvek sam se trudila da izbegavam bilo kakvu raspravu i polemiku s njim i da ga ne izazivam na bilo koji način. Trpela sam udarce u sebi, da ne jauknem ili ne zaplačem, kako dečica ne bi čula - priča Sanja jedva suzdržavajući suze.



Kako kaže, tukao ju je i zbog najmanjih sitnica i banalnih stvari.



Ljubomoran



- Bio je ljubomoran, a dobijala sam batine i ako se njemu ne sviđa kako sam sredila i očistila kuću. Odlučila sam konačno da stavim tačku na sve brutalnosti koje mi je radio. Prijavila sam ga, a razlog je bio strah, koji nisam mogla više da kontrolišem. Počela sam da se plašim za svoj život, mislim da je on u stanju da me ubije.



Njen suprug je sada u pritvoru, ali će on uskoro biti na slobodi i njen strah zbog toga ne jenjava.

- On neće biti u stanju da pređe preko toga što sam ga prijavila. Nisam mogla da ostanem u našoj kući, pobegla sam i pomoć pronašla u sigurnoj kući - završava svoju ispovest Sanja.





Mina Branković

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock