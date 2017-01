VELJKO BELIVUK, VOĐA GROBARA: Znam ko je ubio mog brata Saleta

Veljko Belivuk je prihvatio razgovor za Newsweek iako „ovo za novine baš ne volim, ali sam svestan da moramo da se pojavimo i nešto kažemo“. Veruje da unapred zna kakvi će biti komentari jer o navijačima, pogotovo Partizana, „svi misle da su probisveti, narkomani, alkoholičari... A ja imam ženu i dvoje dece, radim normalno kao i drugi, ide mi staž, plaćam poreze državi“.



I odmah o navodnom nadimku svog stradalog druga dodaje: „Pa ko je njega zvao Mutavi? Jeste to pominjano, ali ko je za njegovog života smeo da mu se tako obrati? Ubijen Mutavi! Najblaže rečeno, mnogo je ružno da tako pišu.“



Nemoguće je drugačije početi nego od Saletovog ubistva, o čemu, objašnjava, može samo delimično da govori.



„Nismo mi nevini, ne mogu to da kažem... Da nas iz čista mira provlače kroz novine. Ali nismo ni toliko loši. I Sale je imao vrline i mane. Da znamo šta se desilo sa Saletom - znamo, nismo budale. Mnogima smo stali na žulj, mnogima koji su neispravni, mnogi su se udružili protiv nas i desilo se to što se desilo. Ima stvari o kojima moram dobro da razmišljam šta pričam. Ne zato što se nekoga bojim, nego zato što imam neke principe. Ali da je poznato zbog čega je ubijen - poznato je.“



CEO TEKST PROČITAJTE NA PORTALU NEWSWEEK.RS

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić