VLADIMIR KOSTIĆ PREDSEDNIK SANU: Čvrsto verujem da se Srbija brani mirom

To kaže predsednik SANU Vladimir Kostić, čovek koji je svojim stavovima o društvenim zbivanjima ovu instituciju ponovo učinio prepoznatljivom i važnom u Srbiji, odgovarajući na kritike da ova institucija ćuti o pitanjima važnim za državu.

Pretpostavljam da ne želite da budete ni organizacija ćutologa koja zatvara oči pred problemima društva?

- SANU se oglašava i više nego što treba, a ton vašeg pitanja me uverava da smo podbacili u komunikaciji sa medijima. Godina za nama je bila posvećena promišljanju uloge nacionalnih akademija, a pre svega SANU, u 21. veku. O ovom pitanju razgovarali smo na simpozijumu sa predsednicima nacionalnih akademija regiona i Evrope. Te ideje sistematizovaćemo i sledećih meseci SANU će se posvetiti profilisanju svojih uloga u budućnosti. Dobrih ideja ima više nego dovoljno za sledeći vek Akademije.

Ima li i ideja o Kosovu ili mislite da o njemu naučno ne treba raspravljati jer su ga političari Briselu prodali zarad članstva u EU?

- Ne verujem da se o tome može razgovarati na nivou pijačne razmene. Ne zavidim nikome na kome je odgovornost da donosi istorijske odluke. Ja sam negirao pravo svojim kritičarima da dovode u pitanje moj patriotizam i poštenje u odnosu prema realnosti koju sam izneo o Kosovu. Sa kojim pravom bih sada ja dovodio u pitanje njihov patriotizam i iskrenost u njihovom odnosu prema onome što nas čeka, čak i kada se sa tim stavovima ne slažem?

- Čvrsto verujem da se Srbija brani mirom. Za takav stav u istorijskim okolnostima koje nas okružuje potrebno je strpljenje, koje svi lako gubimo. Odgovornost se valjda podrazumeva. Ne smatram patriotizmom kad se "Marš na Drinu", Ćosić je govorio herojski marš jedne iskrvavljene generacije, generacije nevoljnih ratnika, koristi kao kafanski fajront širom Srbije ili kao podsticaj za davanje gola ili koša tuđem timu. Nisam od onih koji dožive žmarce kada u vinjačkom gnevu čuju "i opet će i opet će ako bude sreće". Da ostanem kod ove ruralne simbolike, i sam sam u drugom kolenu seljački potomak, verujem u potrebu kontinuiteta žetvi u Srbiji i povezivanja sa onima koji nas okružuju. Sa takvom svešću znaćemo i da se suočimo sa "točkom istorije" kada je neophodno, bez potrebe da mu, krvožednom kakav jeste, trčimo u susret.

Nedavno ste citirali akademika Ekmečića da je proklet svako onaj ko poželi rat. Da li se prokletstvo odnosi i na Tomislava Nikolića, koji bi za Kosovo opet ratovao?

- Vašu provokaciju sa pominjanjem predsednika Nikolića pokušaću da otklonim kroz načelni stav u koji će verovati barem oni koji me poznaju: sa predsednikom Nikolićem mogu da budem neistomišljenik, ali on nije moj protivnik, a kamoli neprijatelj.

Može li politika u Srbiji da bude ozbiljna profesija sa političarima koji čim osvoje vlast zaborave šta su obećali?

- Civilizacijski trenutak naše planete pogoduje najjeftinijem populizmu. Gledali smo predsedničke kandidate u SAD, bili svedoci kampanje oko Bregzita, čujemo vokabular evropske desnice i dolazimo do zaključka da naši političari nisu izuzetak, niti su najgori. Ne opravdavam ih, ali živimo u okolnostima planetarne nepredvidljivosti, neočekivanih obrta čije konsekvence nismo u stanju da sagledamo, jednom rečju u vremenu upečatljive konfuzije.

Da li je rezultat te konfuzija i kada političari za svoje neuspehe krive sopstveni narod?

- U ruženju naroda, koji je kod nas ritual kvaziprosvećenih, radi se o transferu krivice za svaki naš individualni fijasko, lenjost i nesposobnost. Sve je lakše kada je kriv narod. Nakostrešim se na pitanje rezigniranih pseudoveličina: "Kako napraviti napredak u ovakvom narodu?" Lako! Na tragu onoga što je Vuk govorio Daničiću: "Ne brini ti, brajko moj, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si kadar! Pa ako svaki uradi koliko je kadar, neće narod nikad propasti!" Ni za jedan moj neuspeh, a bilo ih je mnogo, nije bio kriv moj narod niti geografski usud, nego što, zbog lenjosti ili nesposobnosti, "nisam uradio koliko sam kadar". Srećom, nisam političar, jer ja verujem da ono što abuzivno nazivamo narodom ipak prepoznaje istinu.

- Moć koju sobom nosi politika, i to što je veća, tim više otežava testiranje realnosti, i ako gledamo kroz istoriju, vodi do otuđenja i Markesovog puta u samoću, koji ne biva prekinut iznenađenjem zbog gneva onih koji su do juče aplaudirali. Politička je mudrost u građenju institucija koje će tu moć ograničavati, čak i kada se kakvom vođi nudi nekritično na tacni. Politička mudrost je sačuvati sposobnost dijaloga sa neistomišljenicima, iako će pokretači frenetičnih aplauza to pogrešno doživeti kao slabost. Krmaniti vodama politike, a ostati normalan i sposoban da ne prekineš vezu i čuješ mišljenje školskih drugova i čangrizavih komšija - to je užasno težak zadatak. Srećom, nisam političar.

Mislite li da je sistem vrednovanja partijske knjižice dostigao vrhunac i da će, ako se ne zaustavi, od Srbije napraviti "prokletu avliju" jer će u svet oterati svu njenu pamet?

- Partijsko zapošljavanje jedan je od najotrovnijih plodova partokratije, i za mlade ljude je ponižavajuće. Bilo bi intelektualno nedopustivo ako bismo odlazak mladih vezivali samo za jedan faktor. Nisam upotrebio izraz "pamet", jer znam da odlaze mladi iz svih socijalnih grupa. Ako su mladi budućnost ove zemlje, a ja to sigurno nisam, onda mi zapravo izvozimo najskuplji mogući artikal - samu budućnost. Sa ovim problemom treba da se suočimo, identifikujemo sve razloge i pokretače, ma koliko to bilo bolno. Kao neko ko je živeo u inostranstvu, rizikujući da me optuže za raspirivanje entuzijazma, nepokoleban verujem da Srbija nije i neće biti "prokleta avlija".

- Vaše pitanje sjajno ilustruje zapažanje akademika Simovića da je Memorandum poput pokrova pokrio samu suštinu SANU, igrom slučaja ili sa namerom, ne znam, koja se ispod njega koprcala kako je znala i mogla, čuvajući svoj integritet. Čak i blagonakloni od tog pokrova nisu videli suštinu. Akademiju su činili i čine njeni članovi: da li smo svesni kakva se imena nalaze u tom stroju 1.400 akademika, šta su iz ove kuće izgovorili, uradili i u civilizacijskom smislu doneli i isporučili ne samo Srbiji već i čovečanstvu? To je lako proverljivo, kao što su proverljivi i naši padovi i greške! Ako i posle toga neko i dalje SANU prepoznaje po navedenom slučaju, igra je od samog početka bila uzaludna.

Vlast i SANU

Traži li vlast pomoć od SANU?

- U toku je formiranje Vladine komisije o kojoj smo u SANU razgovarali sa ministarkom Slavicom Đukić-Dejanović, koja bi trebalo da se bavi prevencijom negativnih efekata demografskih kretanja u Srbiji. Početak aktivnosti je krajem februara. Radi se o pitanju svih pitanja i da onaj ko želi da uđe u arenu za pokušaj rešavanja ovog problema treba na ulazu da ostavi svoju partijsku knjižicu - koja god da je u pitanju.

