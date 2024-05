"NEMOJ TO DA RADIŠ, SVI IMAMO PROBLEME": Kako su 3 radnika "Čistoće" spasla život momku koji je hteo da skoči sa mosta u NS

Danijel Nikolić, Haljit Bezjak i Sabit Itaj, radnici JKP "Gradska čistoća" su heroji iz Novog Sada koji su u petak ujutru sprečili čoveka da skoči sa mosta Duga u Dunav.

Kako Danijel počinje priču, oni su se kretali mostom iz smera centra ka Petrovaradinu kada su sa preke strane mosta videli da čovek stoji sa druge strane ograde i drži se rukama.

Pošto nisu mogli da se okrenu na mostu, spustili su se kamiončićem do petlje u Petrovaradinu i vratili se, a momak je još uvek stajao na mostu okrenut prema Dunavu, držeći se iza leđa samo jednom rukom jer mu je druga bila polomljena.

- Mi smo stali i nisam odma' znao šta da radim, jer nisam hteo da napravim pogrešan korak i da momak skoči - dodaje Danijel koji kaže da je počeo sa njim da priča iz kamiona dok je Haljit sa svog telefona zvao policiju da momak to ne vidi i da se ne uplaši.

Danijel je tada uzeo telefon od Haljita i objasnio policiji o čemu se radi, na šta mu je dispečer rekao da oni sve vide na kamerama u operativnom centru te da su patrole veće krenule ka licu mesta.

Kažu da je sve trajalo jako kratko, ali da se činilo kao večnost. U jednom momentu Danijel se ohrabrio i prišao da priča sa momkom koji se jedva držao na ogradi i koji se sve vreme klatio ka reci.

- Rekao sam mu "nemoj to da radiš svi imamo probleme, ovo nije rešenje, ajde da mi kažeš šta je bilo" - priča Danijel u jednom dahu i dodaje da mu je momak rekao "ja sam rešio i to je to".

"Bila mi frka da ga ponudim cigaretom"

Danijel je uspeo još jedno vreme da priča sa njim, što nije previše dugo trajalo, a Haljit i Sabit su mu predložili da mu da cigaretu. Danijel kaže da mu je prvo bilo malo "frka" ali da ga je onda ponudio.

U tom momentu kako je rekao Danijel, momak koji je bio sa druge strane ograde rekao je "Cigara? Može!" i sam je prešao na sigurno i vratio se na pešačku stazu.

U tom momentu su ga njih trojica opkružila da se ne bi vratio preko ograde ka reci, a kroz minut je stigla i prva patrola policije, a zatim i još tri vozila. Od njih trojice su uzete izjave, i oni su nastavili svoj rad.

Kada su se javili dispečeru prvo im nije verovao, ali kada su svi u preduzeću shvatili šta su ovi heroji uradili, počele su da stižu čestitke, a odmah ih je zvao i direktor koji im je rekao da ovaj gest sigurno neće proći neopaženo.

Poljuljana vera u ljude, "neki su i svirali"

Međutim, ono što je svoj trojici poljuljalo veru u ljude je što niko sem njih nije stao da pomogne, svi su ih obilazili, a neki su čak i svirali.

Sva trojica kažu da su juče primili više desetina poziva, a da se i preduzeću sa njima šale kako su postali zvezde preko noći. Inače Danijel je najduže u "ekipi", a već nekoliko godina radi sa Haljitom, dok im se nedavno kada je napunio 18 godina pridružio i Itaj.

Njih trojica kažu da jedan drugog gledaju kao braću i da u oni jedna mala porodica, te da je to najbitnije.

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

01:40 Borba za Gavrilov život ne prestaje: Gradska čistoća porenula akciju - reciklažom do Gavrilove pobede