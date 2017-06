RAT NA TVITERU Janković: Ja držim reč, Živković: Da, očekujem da se ne laže

BEOGRAD - Dva opoziciona lidera Saša Janković i Zoran Živković sukobili su se pošto je lider Pokreta slobodnih građana na Tviteru podelio tekst od pre dva meseca, kada je dodao ovde neko drži reč, aludirajući na to da će po formiranju pokreta ući i Nova stranka Zorana Živkovića.

Ubrzo pošto je tekst podeljen usledila je polemika, gde su pojedini tviteraši napisali da izgleda da neće, na šta je Saša Janković dodao da on nije porekao reč.

foto: FOTO Printscreen Twitter

Polemika je usledila kada je jedan od odbornika Nove stranke iz Sombora napisao da je Saša Janković bio na Glavnim odborima svih stranaka koje su ga tokom predsedničke kampanje podržali, osim Nove Stranke.

Janković je na to ironično odgovorio da se neljuti, jer se poziv verovatno negde zagubio, i da on svoju reč nije prekršio. Janković je i dodao da mu je žao zbog ljudi iz Nove stranke koji su pomislili da zapravo on nije hteo da se Nova stranka pripoji Jankovićevom pokretu.

Takođe lider Pokreta slobodni građani dodao je da je Zoran Živković lider Nove imao očekivanja, koja ne može da ispuni i da se poziv negde zagubio.

foto: FOTO Printscreen Twitter

Član Nove je zatim dodao i informaciju koju je Živković navodno rekao Jankoviću: " Ako sam ja problem za saradnju, nemate problem. Da li je to tačno?

U polemiku se ubrzo uključio i Zoran Živković lider Nove stranke: " Da, očekivanja su da se drži rel, da se ne laže. Ako je to mnogo. U polemiku se uključio i Građanski front sa molbom da li je moguće da prepisku nastave interno, a ne javno, Živković je samo kratko prokomentarisao: Nemam nameru da nastavljam....

foto: FOTO Printscreen Twitter

Podsetimo, Lider Nove stranke Zoran Živkovic nije podržao protest opozicije, koji je organizovao Saša Janković posle Vučićeve inauguracije jer smatra to besmislenim. Već tad je još bilo jasno da nešto među njima dvojicoma ne štima.



Ako je smisao okupljanja protivljenje Vučićevoj inauguraciji, onda je trebalo protestovati u trenutku njenog dešavanja između 10 i 12 sati, kad je Nova stranka i bila na ulici - ocenjuje Živković, uz opasku da su na skupu bili prisutni oni među kojima je jedan napravio Vučiću stranku, drugi mu je služio, a treći deli njegove stavove.

(Kurir.rs)