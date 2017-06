PALMA: Novu Vladu Srbije treba da vodi domaćin, koji ima porodicu i zna šta su deca

Marković je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji i one koji žive van pokrajine, a imaju pravo glasa, na jedinstvo i da glasaju za Srpsku listu, na vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju



„Kontinuitet koji je imala prethodna Vlada Srbije nastaviće i nova vlada. Tu novu vladu treba da vodi neki domaćin, domaćin koji ima porodicu i koji zna šta su deca. Jedino domaćinsko ponašanje može da pomogne Srbiji na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Svi vi znate zašto sam ja naglasio „domaćin“ , jer je to i moj slogan od kada sam počeo da se bavim politikom„ , izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, obraćajući se prisutnima u njegovom selu Končarevu kraj Jagodine, nakon litije povodom Svete Trojice, a gde je kolačar bio njegov sin Darko.



„Mi Srbi moramo da budemo jedinstveni. Nažalost mi smo jedina nacija na svetu koja nije jedinstvena oko srpskog nacionalnog pitanja. Primer za to su i vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, koji će biti održani naredne nedelje. Albanci su se ujedinili, nazivaju nas protivnicima, iako su oni proterali srpski narod i sada su uzeli Srbe kao nekoga ko je tobože njihov neprijatelj. Umesto mi Srbi, koji smo platili škole godinama i da nas to nejedinstvo košta, pojavilo se više lista Srba na Kosovu i Metohiji. Ja želim da pozovem Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji i one koji imaju pravo glasa, a žive van pokrajine, da glasaju za Srpsku listu, zato što Srpsku listu podržava Vlada Srbije, građani Srbije i zato što Srpska lista mora da pobedi kako bi stvorili bolje uslove za život Srba na Kosovu i Metohiji „rekao je Marković.



Predsednik Jedinstvene Srbije je pozvao sve koji se bave politikom da pomognu poljoprivrednim proizvođačima koji su posejali žito, kako bi ovu godinu premostili.

„Cena žita, koju određuju berze, nikada nije bila jeftinija. Cena žita kreće se između 17 i 18 dinara po kilogramu, kao pre 11 godina, kada je cena nafte bila daleko manja„ kazao je Marković.