JEREMIĆ: Kad nestane korupcije bićemo kao evropska društva

Na otvaranju Samita "Makedonija 2025" posvećenom političkom, ekonomskom, naučnom i tehnološkom napretku regiona, Jeremić je rekao da je regionu potreban reformski proces koji bi značio uspostavljanje nezavisnog pravosuđa, zaštitu ljudskih prava i stvaranje održivog ekonomskog razvoja.

"Neophodno je oživeti duh reformi koje bi donele odgovornost i transparentnost, što je jedini održiv pravac za naše zemlje u godinama koje su pred nama", naveo je nekadašnji šef srpske diplomatije i predsedavajući Generalne skupštine UN.

Prema njegovim rečima, države Balkana će se izjednačiti sa evropskim društvima kada nestane korupcije u bolnicama, sudovima, školama i opštinskim upravama.

"Kada to ne bude više naša svakodnevica, kada ljudi budu mogli da nađu pristojno plaćen posao, kada mala i srednja preduzeća budu mogla da se takmiče bez da moraju da traže vezu, kada počnemo da proizvodimo robu koja se može prodati po visokoj ceni u svetu, postaćemo evropsko društvo", naglasio je Jeremić.

On je podsetio na reči Tolstoja i Gandija: "Svi bi da menjaju svet, ali niko ne misli da menja sebe", dodavši da je to upravo ono što mora da se uradi i to će verovatno biti najveći izazov.

Lider Narodne stranke je naveo i da su u današnjem svetu populizam i autokratija u usponu a secesionističke aspiracije u naletu.

"Imamo nikada veće migrantske i izbegličke talase, kao i sve veći broj država koje se raspadaju. Optimizam koji je postojao na prelazu između 20. i 21. veka zamenjen je nesigurnošću i razočaranjem u mnogim delovima sveta", ocenio je Jeremić.

On je kazao da kakva god da je budućnost Evropske unije i njene politike proširenja, dostizanje evropskih društvenih standarda na zapadnom Balkanu najsigurniji je put ka mirnom i bezbednom okruženju.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir