(VIDEO) ŽESTOK SUKOB Vujošević: Šešelj dobio 10 miliona da umukne! Šešelj: Duško, je..ću ti majku!

Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, tvrdi da je lider SRS Vojislav Šešelj uzeo 10 miliona da bi ćutao, te da, samim tim, nije čovek koji može da deli moralne lekcije o bilo kome.



On je u emisiji „Dobar, loš, zao“, na pitanje kako se oseća što ga je Vojislav Šešelj zbog izjave o Sarajevu nazvao izdajnikom, kazao:

- To što kažu ljudi koji su pričali dokle će biti Srbija, a posle uzeli 10 miliona da ćute i ne pričaju stvari koje znaju, šta oni proglašavaju izdajom... Smatram da je to uludo potrošen život, da čak nema neke doslednosti ni u nekom ludilu tu. Ako si spreman da se boriš do kraja za neku ideju i da za nju pogineš i umreš u zatvoru, a onda izađeš iz zatvora i primaš pare da ne bi pričao određene stvari, to nije čovek koji može da daje moralne sudove meni.



Šešelj za Kurir kaže da prvi put čuje za tih deset miliona:

- Ako mi ne prosledi tih 10 miliona, je*aću mu majku. Jedan srpski izdajnik da kaže da je moj život uludo potrošen, na šta to liči! Ali dužim ga za ovih deset miliona, ako mi ne donese, ode mu glava, je*aću mu majku. Petnaest dana mu je rok. Je*aću mu majku ako ne dođe s tih deset miliona, to mu je moja poruka - kazao je lider SRS.

