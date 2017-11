NAČELNIK SREBRENICE GRUJIČIĆ POVODOM ORIĆEVIH TVRDNJI DA SLOBODNO PRELAZI SRPSKU GRANICU: Ne bi me čudilo ni da se Orić kandiduje za sledećeg načelnika Srebrenice!

BEOGRAD - Ne bi me čudilo ni da se Orić kandiduje za sledećeg načelnika Srebrenice! Očigledno je da nema pravde ni za šta i da se jedino možemo uzdati u pravdu Božju. Nisam uveren da on zaista ide po Srbiji da lovi i sve mi to liči na njegovu propagandu, da pokaže koliko je moćan. Neka se ispita i proveri s kim je on to lovio i gde i istera na čistac", rekao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, reagujući na tvrdnje Nasera Orića da ulazi u Srbiju kad god hoće.

- Da se ispita i proveri s kim je on to lovio i gde - rekao je Grujičić reagujući na Orićev ekskluzivni razgovor za Kurir u kojem je rekao da slobodno ulazi u našu zemlju sa ispravama na kojima stoji njegovo ime.

Podsetimo, Naser Orić, koji se nalazi na poternici Srbije zbog ratnih zločina, u ekskluzivnom razgovoru za Kurir potvrdio je da dolazi da lovi divljač u lovištima po Srbiji istakavši da "srpski carinici samo stoje mirno i salutiraju mu dok prolazi".

(Kurir.rs/I. Kljajić/Foto: Fonet)

Kurir

Autor: Foto: Fonet